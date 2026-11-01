Pourquoi Onia-Seke, 17 ans, est le seul jeune qui va percer cette saison à Anderlecht

Anderlecht a déjà lancé plusieurs jeunes joueurs dans le grand bain cette saison, mais un talent revendique sa place avec de plus en plus d'insistance : Jayden Onia-Seke. L'ailier de 17 ans impressionne par sa vitesse, sa technique et son développement physique. Alors que les autres jeunes cherchent leur rôle, il semble progressivement prêt à devenir un élément important des Mauves.

Vitor Bruno a essayé plusieurs options sur les ailes ces derniers mois. Des joueurs comme Antman, Winkler, Degreef, Nga Kana et Ambros ont reçu leur chance. Pourtant, c'est Onia-Seke qui apporte le plus de danger. Il a un profil qu'Anderlecht ne retrouve pas chez ses autres joueurs de flanc.

Plus de muscles et une arme supplémentaire sur l'aile

Ce qui saute aux yeux, c'est la métamorphose physique du jeune ailier. Depuis le début de la saison, Onia-Seke a pris de la masse musculaire. Bruno l'a aussi remarqué. "Il a continué à travailler. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces jeunes joueurs doivent s'améliorer, mais j'ai estimé qu'il était prêt à apporter quelque chose à cette équipe. Il a pris du muscle", a expliqué l'entraîneur.

Cette puissance physique s'ajoute à ses principales qualités. Onia-Seke combine vitesse et technique, et n'hésite pas à provoquer son adversaire. Sa capacité à dribbler des deux côtés le rend intéressant. Alors que beaucoup d'autres ailiers anderlechtois repiquent vers l'intérieur avec leur bon pied, Onia-Seke peut déborder et aller chercher la ligne de fond.

Cela donne une autre dimension au jeu offensif d'Anderlecht. Un ailier capable à la fois de rentrer dans l'axe et d'accélérer à l'extérieur rend le travail plus difficile aux défenseurs. Il peut créer des espaces pour ses coéquipiers et délivrer des centres depuis d'autres zones. C'est cette variété dont les Bruxellois peuvent avoir besoin sur les flancs.

Biancone salue son travail pour l'équipe

Son travail défensif se remarque. L'équipe a défendu plus bas que lors du match contre La Gantoise, afin de mieux contrôler l'espace dans son dos.



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"C'était volontaire, parce que nous avions laissé trop d'espace dans notre dos contre Gand. Jayden, par exemple, a fourni un très bon travail tant offensivement que défensivement. Il est redescendu un peu plus bas pour avoir plus de contrôle et nous avons laissé l'adversaire faire un peu plus le jeu. Cela nous a offert plus d'espace pour partir en contre", a expliqué Biancone.

Pour un joueur de dix-sept ans, c'est un signal important. Onia-Seke doit évidemment encore franchir des étapes et acquérir de l'expérience, mais sa combinaison de puissance physique, de vitesse, de technique et de travail tactique en fait un profil intéressant.