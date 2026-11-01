Premier succès pour le Cercle, l'Antwerp s'enfonce et continue de creuser

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Premier succès pour le Cercle, l'Antwerp s'enfonce et continue de creuser
Photo: © Photonews

Dos au mur sur le plan comptable, le Cercle de Bruges a su relever la tête pour enfin décrocher son premier succès de la saison lors de la dixième journée de Pro League. L'Antwerp, de son côté, reste dans les tracas et ne parvient toujours pas à intégrer la colonne de gauche, avec un modeste bilan de dix points sur trente.

Après la lourde défaite concédée contre l'Union (5-2), le Cercle de Bruges se devait de réagir face à l'Antwerp, ce dimanche. Les Anversois, de leur côté, avaient aussi besoin des trois points pour retrouver la colonne de gauche.

Une rencontre lors de laquelle les supporters Groen & Zwart ont manifesté contre la gestion du club. "Nous sommes la pu... de Monaco", ont scandé les supporters, accompagnés d'une banderole mentionnant : "De l'argent pour les rouge et blanc, le Cercle est dans la merde."

Sur le terrain, il y a davantage eu de blessés que d'occasions dans la première demi-heure, puisqu'Adaramola (Cercle) et Somers (Antwerp) ont dû céder leur place. L'Anversois, ancien Groen & Zwart, a d'ailleurs été applaudi par le Jan Breydel.

Le Cercle de Bruges fait tomber l'Antwerp

Au marquoir, c'est en deuxième période que la situation s'est décantée grâce à l'ouverture du score d'Akinsola (48e), qui a inscrit son premier but de la saison avant de doubler la mise à l'heure de jeu (62e).


Mis au tapis, l'Antwerp a tardé à réagir et a réduit l'écart en fin de match via Modibo Fofana (81e), sans pour autant être en mesure d'égaliser. Le Cercle reste avant-dernier, mais engrange enfin son premier succès de la saison, tandis que l'Antwerp patine encore et demeure onzième, avec dix points sur trente.

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