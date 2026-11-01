"Radja en prison, olé olé" : Nainggolan violemment pris pour cible par les supporters du Beerschot

Le Beerschot a remporté son match samedi, tout comme Patro Eisden Maasmechelen. Radja Nainggolan, qui a évolué au Royal Antwerp FC, a marqué pour les Limbourgeois. Après la rencontre, il a répondu aux supporters du Beerschot, qui l'avaient chambré.

Les supporters du Beerschot ont donné de la voix lors de la victoire face aux Francs Borains. Parmi leurs cibles, Radja Nainggolan, l'Anversois passé par l'Antwerp, qui a eu droit à quelques chants à son encontre.

"Radja en prison, olé olé", ont-ils chanté. Une référence aux deux ans de prison que risque le milieu de terrain pour son rôle dans une vaste affaire de blanchiment d'argent. Nainggolan affirme avoir agi de bonne foi.

Les supporters du Beerschot chambrent Radja Nainggolan, la réponse ne tarde pas

Mais Nainggolan a répondu à sa manière. Le milieu de terrain a inscrit un superbe but sous les couleurs du Patro Eisden Maasmechelen. Une belle façon de répondre, sur le terrain, aux chants des supporters du Beerschot.

☄️ | Radja Nainggolan heeft het niet afgeleerd! 🤩🥷 https://t.co/nPJdYEoSu6 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 31, 2026

Après la rencontre, Nainggolan a pris connaissance des chants des supporters du Beerschot à son encontre. Il n'a pas tardé à réagir sur Instagram.



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"Et ça, chanté par des junkies... Le summum de l'intelligence", a répondu Nainggolan avec beaucoup de virulence. Ce n'est pas la première fois que les relations sont tendues entre Nainggolan et les supporters.