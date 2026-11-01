Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"
Photo: © Photonews
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Auteur d'une excellente prestation avec Chelsea face à Manchester United, Roméo Lavia ne cesse de recevoir des éloges. C'est désormais au tour de Gianfranco Zola, légende du club, qui a disputé plus de 300 matchs officiels sous les couleurs des Blues entre 1996 et 2003.

Auteur d'une passe décisive et d'une excellente prestation, Roméo Lavia a marqué les esprits avec Chelsea lors de la victoire décrochée face à Manchester United (2-0).

Le Diable Rouge, qui a disputé toute la rencontre, a reçu les éloges de la presse anglaise, de son entraîneur, mais aussi de Gianfranco Zola, légende des Blues avec 312 matchs officiels disputés entre 1996 et 2003.

Le bel hommage de Gianfranco Zola à Roméo Lavia

"Les gens doivent vraiment faire attention à Roméo Lavia. Il était absolument partout au milieu de terrain. La manière avec laquelle il a couvert le terrain, gagné ses duels, contrôlé le tempo et fait voyager le ballon était impressionnante", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports.

"C'est le Lavia que l'on voulait lorsque Chelsea l'a amené au club. Il commence à ressembler au joueur que l'on sait qu'il peut devenir. Il faut aussi donner du crédit à Xabi Alonso, qui fait visiblement les bonnes choses avec lui. Et Chelsea commence à en tirer les bénéfices."

Lire aussi… La presse anglaise et son entraîneur sont unanimes : Roméo Lavia s'installe comme l'homme fort de Chelsea
Et l'ancien attaquant italien de conclure : "Si Lavia peut garder ce niveau, Chelsea a un milieu de terrain très spécial entre ses mains." Un très bel hommage.

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