Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

Scott Crabbé, journaliste football
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Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar
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Kevin De Bruyne n'a pas réussi à marquer la rencontre face à la Juventus de son empreinte. Le Diable Rouge est d'ailleurs sorti dès la mi-temps.

Comme prévu, Kevin De Bruyne avait été ménagé à l'occasion du match de milieu de semaine contre Monza (cela ne l'avait pas empêché de marquer en sortant du banc). Il faut dire que Naples avait un calendrier chargé, avec des rencontres importantes à venir contre la Juventus et le FC Porto.

Ce soir, KDB était donc titulaire face à la Vieille Dame. On l'a à nouveau vu redescendre très bas, devant ses deux défenseurs centraux, pour tenter d'organiser le jeu napolitain.

Naples continue à se chercher

Mais il n'a eu que très peu d'influence sur le jeu de son équipe : 0,04 expected buts amenés, pas un seul duel de gagné et 14 pertes de balle en 45 minutes, trois passes longues réussies sur dix.

Massimiliano Allegri a d'ailleurs pris ses responsabilités en le changeant dès la mi-temps, faisant monter Billy Glimour à sa place. Le jeu napolitain ne s'en est toutefois pas trouvé grandement amélioré.


La Juventus a même ouvert le score par Kerim Alajbegović à 20 minutes du terme. Jérémie Boga a même fait le break dans les dernières minutes pour prendre trois points d'avance sur...Naples, bloqué à la huitième place.

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