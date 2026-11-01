Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Stijn Stijnen et Luc Nilis s'en prennent à un journaliste flamand après une blague de mauvais goût
Photo: © photonews
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Polémique en Flandre, où la blague de mauvais goût d'un journaliste de Play Sports au sujet du duo Nilis-Stijnen est très mal passée. Luc Nilis et Stijn Stijnen ont tenu à répondre directement à l'intéressé.

Tout part d'une mauvaise blague de la part de Carl Dircksens, journaliste pour Play Sports. En plateau, ce dernier a en effet évoqué la grave blessure - une double fracture de la jambe - subie par Luc Nilis en 2000 avec Aston Villa contre Ipswich.

Une blessure après laquelle Nilis n'avait jamais retrouvé son niveau. "Ma vie s'est arrêtée après cette blessure", déclarait à l'époque l'international belge. Carl Dircksens, lui, y a vu une occasion de piquer indirectement Stijn Stijnen, directeur sportif du Patro Eisden.

"Une blessure horrible, et la fin de la carrière d'un joueur génial", lance Dircksens. "Et pour Nilis, l'horreur ne s'est pas arrêtée là : elle continue, encore et encore", lance-t-il en illustrant ses propos... d'un article annonçant que Luc Nilis renforce la cellule sportive du Patro Eisden.

Stijnen et Nilis répondent sèchement à Dircksens

Inutile de dire que ces propos n'ont pas plu du tout à Stijn Stijnen, dont on connaît le caractère. Mais ils ont également blessé Luc Nilis. Les deux hommes ont adressé un message vidéo à Carl Dircksens, via Het Laatste Nieuws.

"Hé, Carl. J'ai reçu cet après-midi un message m'envoyant la vidéo où tu parles de ma blessure à la jambe, en montrant une nouvelle fois la photo de la fracure. Je pense que tout le monde sait à quel point cette blessure m'a affecté ces dernières années", lance Nilis. "Je trouve ça inacceptable et indéfendable que tu ramènes cela sur le tapis. Tu ne sais pas à quel point tu m'as fait mal".

Stijn Stijnen, lui, est encore plus direct. "Si tu as un problème avec moi (...) parle-m'en directement. Pas besoin d'instrumentaliser une icône du football belge qui a déjà tant souffert de cela juste pour m'attaquer bassement", lance le directeur sportif du Patro Eisden. "Prends-t-en à moi, mais pas de cette façon. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bas dans ma carrière de la part d'un journaliste. Tu devrais avoir honte". 

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