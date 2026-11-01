Trois buts en trois matchs...avec un mois de retard : comment l'homme en forme de D1A a été retenu par le FBI

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Photo: © Photonews
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Victor Olatunji n’a pas manqué ses débuts avec Beveren. L’attaquant nigérian a déjà inscrit trois buts lors de ses trois premières montées au jeu, mais son aventure en Belgique a commencé avec plusieurs problèmes. Dans une interview, il révèle pourquoi il a dû attendre plus d’un mois avant de pouvoir jouer.

Beveren a recruté l’attaquant de 27 ans sous forme de prêt en provenance du Real Salt Lake l’été dernier. Bien que l’accord ait déjà été conclu, Olatunji est d’abord resté aux États-Unis. Un obstacle administratif inattendu a entraîné un certain retard.

Un document du FBI bloque le transfert

"J’avais encore besoin d’un rapport du FBI", raconte Olatunji au Laatste Nieuws. Pendant qu’il attendait ce document, il continuait à s’entraîner avec le Real Salt Lake, mais il ne pouvait pas disputer de matches. "Cela a vraiment pris du temps", confie-t-il.

Une fois qualifié, le Nigérian n’a eu besoin que de très peu de temps pour prouver sa valeur. Avec trois buts en autant de montées au jeu, il a immédiatement impressionné. Il doit toutefois encore patienter avant de connaître sa première titularisation. De son côté, il ne s’en inquiète guère.

La Ligue des champions reste le grand objectif

Olatunji a auparavant évolué au Sparta Prague, où il a acquis de l’expérience en Ligue des champions. Son passage aux États-Unis ne s’est toutefois pas déroulé comme il l’espérait. Il voulait découvrir le football américain, mais l’Europe lui a finalement manqué et il a décidé de revenir.


Au Freethiel, l’attaquant espère à nouveau bénéficier d’un maximum de temps de jeu. Ses ambitions vont d’ailleurs au-delà du championnat belge. "Un jour, je veux rejouer la Ligue des champions", explique-t-il.

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