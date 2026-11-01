Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

Jeudi, Anderlecht fera face à Salzbourg en Europa League. Les Autrichiens ont préparé la rencontre en signant une large victoire, marquée par un but de Yorbe Vertessen.

Deuxième du championnat autrichien derrière le Rapid Vienne, Salzbourg ne pouvait pas se permettre de laisser filer de point en route. Mission réussie cinq sur cinq puisque l'Austria Lustenau est reparti avec une défaite 5-1 dans les valises.

L'auteur du premier but de la rencontre n'est autre que Yorbe Vertessen. Le Belge de 25 ans a fait mouche après 12 minutes, permettant aux siens de mener 3-0 dès la mi-temps. Il a ensuite délivré un assist.

Yorbe Vertessen veut gagner en régularité avec Salzbourg

Deux contributions bienvenues pour celui qui avait débuté les deux dernières rencontres de championnat sur le banc. Cela ne l'empêche pas de facturer 3 buts et 2 assists en Bundesliga autrichienne.

Il ne s'est par contre pas encore montré décisif en Europa League. Salzbourg y a gagné son match d'ouverture au Levski Sofia, avant d'être giflé 0-4 par l'AC Milan puis de partager 2-2 contre les Slovènes de Celje.



Après son séjour en location à l'Union lors de la deuxième partie de la saison 2022/2023, Yorbe Vertessen avait été acheté par l'Union Berlin, c'est en février 2025 qu'il a posé ses valises en Autriche.