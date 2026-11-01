Un gros coup pour Virton ? Le club devrait accueillir un entraîneur double champion

Pedro Resende devrait quitter Differdange, deuxième du championnat luxembourgeois, pour entraîner Virton. Le Portugais, double champion du Luxembourg, viendrait remplacer Drazen Brncic, parti à Mons.

Quitter une équipe en pleine course au titre pour rejoindre Virton ? C'est le choix de Pedro Resende selon la Dernière Heure. Le Portugais s'apprête à changer de décor alors que Differdange, son club actuel, occupe la deuxième place du championnat luxembourgeois.

Les dirigeants voulaient trouver un homme capable de poursuivre le travail après le départ de Drazen Brncic à Mons. Leur choix s'est porté sur un technicien habitué à jouer les premiers rôles.

Plusieurs titres au Luxembourg

Le futur entraîneur virtonais n'arrive pas les mains vides. Ces deux dernières saisons, il a conduit Differdange vers deux titres de champion et une Coupe du Luxembourg. Des résultats qui lui ont permis de se faire un nom et de recevoir une distinction individuelle.

Passé par plusieurs clubs du pays, d'abord comme joueur puis comme entraîneur, le Portugais a tenté l’aventure en République tchèque, à Budejovice.



Resende a prévenu son vestiaire samedi, sans dévoiler son prochain point de chute. Pour Virton, actuellement 9e de Challenger Pro League avec 10 points, c’est une recrue de poids.