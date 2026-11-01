Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

Westerlo n’a pas seulement vécu une soirée difficile sur le terrain du Lotto Park samedi soir. Avant la défaite 4-1 contre Anderlecht, les Campinois ont été confrontés à un contrôle inattendu sur la route.

Selon Het Belang van Limburg, le car des joueurs de Westerlo a été arrêté dans le cadre d’une opération nationale contre la drogue. Tous les joueurs ont dû descendre pendant que le bus et le matériel étaient contrôlés.

Un chien renifleur contrôle le bus

Un chien renifleur a également été utilisé lors du contrôle. Il a inspecté tant le bus que le matériel de l’équipe. L’ensemble de l’intervention a duré environ une demi-heure. Westerlo a ensuite pu poursuivre son trajet vers Anderlecht.

Au sein du club, cette opération a toutefois suscité une certaine surprise. Les joueurs ne savaient pas vraiment où se mettre durant cette intervention assez inattendue.

Une préparation pas totalement perturbée

Ce contrôle n’aurait toutefois pas eu de grandes conséquences sur la préparation du match. Westerlo s’est encore brièvement isolé avant le coup d’envoi, ce qui a permis de compenser en grande partie le temps perdu.

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“Les joueurs étaient clairement impressionnés, mais cela n’a pas eu d’impact sur notre match”, a toutefois indiqué Issame Charaï après la rencontre. Au moins, les Campinois ne l'ont pas utilisé comme excuse.