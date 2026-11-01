Vincent Kompany en subira les conséquences : double coup dur pour le Bayern après le choc face à Dortmund

Le Bayern Munich a reçu de très mauvaises nouvelles au lendemain du choc face au Borussia Dortmund. Ismael Saibari et Serge Gnabry se sont tous deux blessés et seront indisponibles pour une durée indéterminée. Vincent Kompany devra donc composer avec ces absences, qui pèseront également sur son effectif à son retour.

Les dégâts sont particulièrement importants pour Saibari. Le Bayern a confirmé sur le site du club que l'international marocain souffre d'une rupture du ligament de la syndesmose de la cheville droite. Il a depuis été opéré avec succès.

Collision avec Kobel

Saibari s'est blessé samedi à la suite d'un duel avec le gardien de Dortmund, Gregor Kobel. Parti seul face au but, il a vu sa tentative repoussée par le portier suisse. Mais c'est dans la lutte pour récupérer le ballon que la situation a mal tourné.

Le joueur de 25 ans ne pouvait quasiment plus prendre appui sur sa jambe droite et a dû quitter le terrain avec l'aide du staff médical. Il a ensuite quitté l'Allianz Arena avec des béquilles. Le Bayern n'a pas encore communiqué la durée exacte de son indisponibilité, mais la nécessité d'une opération laisse présager une longue absence.

Quelques minutes plus tard, Gnabry aussi

À peine quelques minutes après la sortie de Saibari, le Bayern a subi un nouveau coup dur. Sans avoir été victime d'un contact direct, Serge Gnabry s'est assis sur la pelouse et a lui aussi dû céder sa place. Il a été remplacé dès la 31e minute.

Les examens ont révélé que l'international allemand souffre d'une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Là encore, le Bayern n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.





Le directeur sportif Max Eberl avait déjà fait part de ses inquiétudes peu après la rencontre. "Les deux blessures sont tout de même assez importantes", avait-il déclaré au sujet de Saibari et Gnabry.

L'infirmerie du Bayern continue de se remplir

Et les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées là face à Dortmund. Michael Olise a lui aussi été contraint de quitter le terrain sur blessure en fin de match. Le Bayern n'a toutefois pas encore communiqué de diagnostic définitif à son sujet.

Le timing est particulièrement mauvais pour le club bavarois. Déjà privé de plusieurs joueurs, le champion d'Allemagne record doit remettre le couvert dès mardi en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Les absences confirmées de Saibari et Gnabry viennent encore compliquer les plans du staff.