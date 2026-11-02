À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"
Photo: © Photonews
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Avec Jayden Onia-Seke, Anderlecht dispose enfin d’un ailier capable de créer constamment le danger. Face à Westerlo, le joueur de 17 ans a une nouvelle fois étalé toute sa vitesse, son audace et sa capacité à prendre la profondeur. Dans les colonnes de Sudinfo, Philippe Albert s’est montré particulièrement élogieux à son égard et estime même que le jeune ailier doit désormais systématiquement être titulaire.

"Comment ne pas parler de ce jeune garçon de 17 ans, Jayden Onia-Seke, qui a débloqué le match et qui a été au niveau dès le début ?", s'interroge Philippe Albert chez nos confrères de Sudinfo. L'analyste voit en lui un immense talent et estime qu'il mérite pleinement sa chance.

Les autres ailiers n'apportent pas la même chose

Ce n'est pas un hasard. Onia-Seke est actuellement le seul joueur de flanc à Anderlecht capable de faire régulièrement la différence par ses actions. Il ose provoquer son adversaire, accélère au bon moment et oblige les défenseurs à reculer. Ce type d'imprévisibilité fait défaut aux autres options.

Ambros n'est avant tout pas un véritable ailier, tandis qu'Antman et Winkler n'apportent pas encore la même menace constante. Ils peuvent avoir leurs moments, mais Onia-Seke ajoute quelque chose qui manque trop à Anderlecht : un ailier capable de débloquer un match grâce à sa vitesse et à une action individuelle.

Une place de titulaire semble logique

Albert l'avait déjà vu effectuer de bonnes entrées contre Białystok et La Gantoise, mais face à Westerlo, l'adolescent a confirmé qu'il était bien plus qu'un remplaçant intéressant.


"Il possède un talent phénoménal et doit actuellement débuter chaque match avec Anderlecht", affirme très clairement l'analyste. Reste à voir si Vitor Bruno suivra son conseil.

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