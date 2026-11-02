Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite
Photo: © photonews

Le transfert se préparait depuis plusieurs jours, mais le KRC Genk et le LDU Quito semblent désormais avoir trouvé un accord pour Ederson Castillo. Les Limbourgeois seraient donc sur le point de s'offrir un nouveau jeune talent. Tout semble en bonne voie pour finaliser l'opération.

Ederson Castillo, un jeune Équatorien de 17 ans évoluant au LDU Quito, semble prendre la direction du KRC Genk. Des rumeurs circulaient déjà à ce sujet, mais selon Het Laatste Nieuws, le joueur serait désormais en route pour la Belgique.

Un grand espoir équatorien bientôt à Genk ?

Milieu défensif, Ederson Castillo est considéré comme un grand talent dans son pays. Il a fait ses débuts avec l'équipe première du LDU Quito à un très jeune âge et fait également partie de la sélection équatorienne U20.

Malgré cela, le joueur a bénéficié de très peu de temps de jeu cette saison. Il n'a disputé que trois rencontres de championnat avec son club.

L'année dernière, Castillo avait déjà effectué un essai au RSC Anderlecht, mais les Mauves avaient finalement décidé de ne pas le recruter. Le jeune Équatorien pourrait donc désormais rejoindre l'un des concurrents du Sporting.

À Genk, il pourrait dans un premier temps intégrer le Jong Genk avant de progressivement rejoindre l'équipe première.

Lire aussi… Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Genk prêt à débourser trois millions d'euros

Bonus compris, le montant du transfert pourrait atteindre les trois millions d'euros. Une somme importante pour un joueur de seulement 17 ans qui possède encore peu d'expérience au plus haut niveau.

Le Racing Genk semble donc prêt à miser gros sur le potentiel du jeune milieu défensif équatorien.

Il est toutefois encore trop tôt pour parler d'un transfert bouclé. Si les discussions avancent favorablement et que tout semble en bonne voie, Ederson Castillo devra encore passer plusieurs tests avant que l'opération puisse être définitivement finalisée.

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