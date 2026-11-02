Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi
Photo: © photonews
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Drôle de situation entre le RSC Anderlecht et l'Union Belge. Alors que la Coupe du Monde U17 se tiendra du 19 novembre au 13 décembre prochain, la Belgique devrait s'y rendre déforcée. Le Sporting refuserait en effet de laisser partir ses talents, qui sont des éléments importants de l'équipe U17.

En tant que finaliste de l'Euro U17 en mai dernier, la Belgique ira à la Coupe du Monde U17 avec un statut peut-être pas de favori, mais bel et bien d'outsider. C'est d'ailleurs l'une des grandes lignes du projet de Vincent Mannaert à l'Union Belge : que les équipes de jeunes belges disputent les grands tournois avec en tête d'aller chercher un beau résultat, voire un titre.

Mais alors que la Coupe du Monde U17 se disputera du 19 novembre au 13 décembre au Qatar, la Belgique risque bien d'être déforcée. Selon les informations du Nieuwsblad, le directeur sportif du RSC Anderlecht Antoine Sibierski aurait annoncé à l'URBSFA que le club ne mettrait pas ses joueurs à disposition du sélectionneur U17 Sven Vermant.

Les U17 privés d'Onia Seke, Ojea, Kalonji et Nga Kana

Ce serait bien évidemment une énorme perte. S'il est déjà international U19, Jayden Onia Seke compte 11 caps pour 4 buts avec l'équipe U17. Noa Ojea, Noah Kalonji et Joshua Nga Kana sont eux aussi des U17 confirmés et des éléments potentiellement très importants de l'équipe de Sven Vermant.

Problème : ils sont également cruciaux pour Anderlecht. Jayden Onia Seke n'est pas loin d'être le meilleur joueur du RSCA en ce moment, tandis que ses trois jeunes équipiers, s'ils sont sortis du noyau A, sont très importants pour les U23, qui sont à la lutte pour leur maintien en Challenger Pro League. On peut donc comprendre la position d'Antoine Sibierski. 

La Coupe du Monde U17 n'étant pas organisée dans des dates officielles FIFA, rien n'oblige les clubs à libérer leurs joueurs. On se rappelle que le RSC Anderlecht avait déjà souhaiter retenir Nathan De Cat pour la précédente Coupe du Monde U17, en 2025. Mais le Sporting n'avait pas été le seul : Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) et Mohammed El Adfaoui (La Gantoise) avaient eux aussi été retenus par leur club.

Suite à cette décision de Sibierski, cependant, Simon Mignolet, qui a repris la tête de la gestion des affaires sportives à l'Union Belge, aurait décidé de sévir. Si les U17 anderlechtois sont retenus par leur club, le Nieuwsblad affirme que la fédération les empêcherait de se rendre en U19 lors des dates officielles de la FIFA. 

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