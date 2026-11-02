Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Marc Degryse ne comprend pas le manque de critiques à l'égard du Racing Genk. Sans les exigences du calendrier européen, les Limbourgeois comptent quatre points de moins qu'Anderlecht, pourtant considéré comme étant en pleine crise. Le bilan à l'extérieur est également particulièrement préoccupant. Pourtant, selon Degryse, ces résultats semblent laisser une bonne partie des observateurs indifférents.

"Si vous comparez cela au Racing Genk... Sans les exigences du football européen, Genk compte quatre points de moins qu'Anderlecht, dont tout le monde dit pourtant qu'il est en crise. Genk n'a pris que deux points sur quinze à l'extérieur. Et pourtant, tout cela passe comme une lettre à la poste", déplore-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Thorup doit tirer bien davantage de son noyau

Marc Degryse est persuadé que Genk possède suffisamment de qualité pour afficher de meilleurs résultats. "Ne venez pas me dire que le Racing Genk occupe la place qu'il mérite. Ce noyau a bien plus de potentiel que ce que Jess Thorup parvient actuellement à en tirer."

Degryse insiste également sur l'expérience et les qualités individuelles dont dispose l'effectif. "Ils ont un très bon gardien et un très bon attaquant. Durosinmi vient d'arriver et pourtant, il s'est immédiatement intégré au projet de Genk. Il y a aussi suffisamment d'expérience sur le terrain : Smets, Heynen, Kayembe, Ito, Heymans... Et vous ne parvenez à produire que cela ? C'est beaucoup trop peu."

Thorup a certes pris les commandes en cours de saison, mais cet argument ne suffit plus aux yeux de Degryse. "C'est vrai, mais il a désormais eu trois mois pour insuffler un nouvel état d'esprit à son équipe, pour enfin lui apprendre à conserver un résultat et pour améliorer son faible rendement à l'extérieur..."

Le silence autour de De Condé étonne également Degryse

Degryse précise qu'il ne réclame pas le départ de l'entraîneur danois. Il s'étonne néanmoins de l'absence de véritable remise en question au sein du club. "Je ne plaide pas ici pour le licenciement de Thorup, mais il n'y a même pas de débat. On n'entend pas De Condé. Personne ne prend la parole pour mettre les choses au clair et secouer tout le monde."





L'analyste est surtout frappé par le contraste entre les attentes à Genk et la pression qui règne à Anderlecht. "Où est passé le jeu dominant et attractif que Genk revendique en tant que club ? Quinze points sur trente ? Cela passe à Genk. On constate donc qu'il est nettement plus facile d'entraîner le Racing Genk qu'Anderlecht, où l'on vit constamment sous la pression des résultats."