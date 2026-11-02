Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

Anderlecht intervient pour tenter de sortir les RSCA Futures de l'impasse. Alors que l'équipe réserve s'enfonce dans les difficultés en Challenger Pro League, les Mauves décident de renvoyer quatre jeunes joueurs du noyau A afin de lui insuffler un nouvel élan. Joshua Nga Kana, Noa Ojea, Noah Kalonji et Zoumana Keita auront pour mission d'aider l'équipe à décrocher sa première victoire en championnat au cours d'une semaine cruciale.

C’est un changement de cap notable pour trois jeunes talents qui avaient pourtant bénéficié de plusieurs opportunités avec l’équipe première en début de saison. Nga Kana, Ojea et Kalonji ont toutefois progressivement disparu des radars ces dernières semaines.

S’ils continuaient à s’entraîner avec le noyau A, ils n’étaient même plus alignés avec les Futures. À seulement 17 ans, les trois joueurs risquaient ainsi de se retrouver dans une situation inconfortable, sans véritable perspective de temps de jeu.

Quatre jeunes renforts lors d'une semaine cruciale

Le timing de cette décision n'a rien d'anodin. Les RSCA Futures s'apprêtent à disputer deux rencontres importantes en l'espace de quelques jours. Mercredi, ils affronteront le Lierse avant de retrouver le Club NXT samedi. Deux rendez-vous importants pour une équipe qui a un besoin urgent de points.

Les chiffres sont particulièrement préoccupants. Les Futures attendent toujours leur première victoire en Challenger Pro League et ne comptent qu'un seul point après leurs premières rencontres. Ils occupent ainsi la dernière place du classement. Les retours de Nga Kana, Ojea, Kalonji et Keita doivent permettre d'apporter davantage de qualité à l'effectif et, surtout, d'offrir plus de solutions à Karim Mokeddem pour enfin engranger des points.

Pour l'entraîneur, arrivé en septembre en remplacement de Jelle Coen, il s'agit également d'un renfort bienvenu. Son prédécesseur avait été écarté après un début de championnat particulièrement compliqué. Depuis ce changement, la situation n'a toutefois pas fondamentalement évolué. Les Futures courent toujours après leur premier succès et ont besoin de retrouver rapidement une dynamique positive.



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Avec le noyau A, les perspectives de temps de jeu étaient très limitées

Pour les quatre jeunes concernés, ce retour chez les Futures revêt également une importance individuelle. Ces dernières semaines, leurs possibilités de jouer avec l'équipe première étaient particulièrement réduites. Anderlecht dispose d'un effectif étoffé et la concurrence est importante à leurs postes. Malgré leur présence régulière à l'entraînement avec le noyau A, ils avaient peu de chances d'intégrer le groupe pour les rencontres, et encore moins de fouler effectivement les terrains. Une situation loin d'être idéale pour des joueurs encore en pleine progression.

Anderlecht souhaite éviter que ses plus grands talents voient leur développement freiné par un manque de compétition. En les réintégrant aux Futures, le club leur permet de retrouver du rythme tout en apportant des solutions supplémentaires à une équipe en difficulté.

Anderlecht veut absolument éviter la relégation

Cette intervention du club s'explique aussi par la menace qui plane sur l'équipe réserve. Les RSCA Futures risquent en effet d'être relégués de Challenger Pro League au terme de la saison. Pour Anderlecht, une descente vers le football amateur constituerait un sérieux coup dur.

L'équipe réserve représente un maillon essentiel de la formation bruxelloise et joue un rôle important dans la préparation des jeunes talents aux exigences du noyau A.