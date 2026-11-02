Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !
Photo: © photonews

Anderlecht intervient pour tenter de sortir les RSCA Futures de l'impasse. Alors que l'équipe réserve s'enfonce dans les difficultés en Challenger Pro League, les Mauves décident de renvoyer quatre jeunes joueurs du noyau A afin de lui insuffler un nouvel élan. Joshua Nga Kana, Noa Ojea, Noah Kalonji et Zoumana Keita auront pour mission d'aider l'équipe à décrocher sa première victoire en championnat au cours d'une semaine cruciale.

C’est un changement de cap notable pour trois jeunes talents qui avaient pourtant bénéficié de plusieurs opportunités avec l’équipe première en début de saison. Nga Kana, Ojea et Kalonji ont toutefois progressivement disparu des radars ces dernières semaines.

S’ils continuaient à s’entraîner avec le noyau A, ils n’étaient même plus alignés avec les Futures. À seulement 17 ans, les trois joueurs risquaient ainsi de se retrouver dans une situation inconfortable, sans véritable perspective de temps de jeu.

Quatre jeunes renforts lors d'une semaine cruciale

Le timing de cette décision n'a rien d'anodin. Les RSCA Futures s'apprêtent à disputer deux rencontres importantes en l'espace de quelques jours. Mercredi, ils affronteront le Lierse avant de retrouver le Club NXT samedi. Deux rendez-vous importants pour une équipe qui a un besoin urgent de points.

Les chiffres sont particulièrement préoccupants. Les Futures attendent toujours leur première victoire en Challenger Pro League et ne comptent qu'un seul point après leurs premières rencontres. Ils occupent ainsi la dernière place du classement. Les retours de Nga Kana, Ojea, Kalonji et Keita doivent permettre d'apporter davantage de qualité à l'effectif et, surtout, d'offrir plus de solutions à Karim Mokeddem pour enfin engranger des points.

Pour l'entraîneur, arrivé en septembre en remplacement de Jelle Coen, il s'agit également d'un renfort bienvenu. Son prédécesseur avait été écarté après un début de championnat particulièrement compliqué. Depuis ce changement, la situation n'a toutefois pas fondamentalement évolué. Les Futures courent toujours après leur premier succès et ont besoin de retrouver rapidement une dynamique positive.

Lire aussi… Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

Avec le noyau A, les perspectives de temps de jeu étaient très limitées

Pour les quatre jeunes concernés, ce retour chez les Futures revêt également une importance individuelle. Ces dernières semaines, leurs possibilités de jouer avec l'équipe première étaient particulièrement réduites. Anderlecht dispose d'un effectif étoffé et la concurrence est importante à leurs postes. Malgré leur présence régulière à l'entraînement avec le noyau A, ils avaient peu de chances d'intégrer le groupe pour les rencontres, et encore moins de fouler effectivement les terrains. Une situation loin d'être idéale pour des joueurs encore en pleine progression.

Anderlecht souhaite éviter que ses plus grands talents voient leur développement freiné par un manque de compétition. En les réintégrant aux Futures, le club leur permet de retrouver du rythme tout en apportant des solutions supplémentaires à une équipe en difficulté.

Anderlecht veut absolument éviter la relégation

Cette intervention du club s'explique aussi par la menace qui plane sur l'équipe réserve. Les RSCA Futures risquent en effet d'être relégués de Challenger Pro League au terme de la saison. Pour Anderlecht, une descente vers le football amateur constituerait un sérieux coup dur.

L'équipe réserve représente un maillon essentiel de la formation bruxelloise et joue un rôle important dans la préparation des jeunes talents aux exigences du noyau A.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Westerlo

Plus de news

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

09:00
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

10:20
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

09:40
Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

07:20
1
Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

19:00
De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

10:00
Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

09:20
De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

08:00
Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

08:20
📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

23:20
4
Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

07:00
Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

07:40
Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo : "Je suis très en colère"

Anderlecht a infligé "un électrochoc" à Westerlo : "Je suis très en colère"

16:30
La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

06:00
Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

23:00
Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

06:30
Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"

Issame Charaï : "J'ai vu Anderlecht reculer, j'aurais préféré qu'ils prennent des initiatives"

14:40
Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

22:20
1
Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

22:45
LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL ! Live

LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL !

21:05
Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

22:30
Trois buts en trois matchs...avec un mois de retard : comment l'homme en forme de D1A a été retenu par le FBI

Trois buts en trois matchs...avec un mois de retard : comment l'homme en forme de D1A a été retenu par le FBI

21:40
La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."

La froide réaction de Vitor Bruno à Anderlecht : "Si les gens disent du mal de moi..."

13:20
Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !

Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !

21:10
0-9 ! Un ancien entraîneur d'Anderlecht signe la plus large victoire de sa carrière

0-9 ! Un ancien entraîneur d'Anderlecht signe la plus large victoire de sa carrière

20:00
🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

22:00
🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours

🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours

20:56
1
Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

21:25
Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !

Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !

20:30
Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"

Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"

20:45
Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

19:40
Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Sead08 Sead08 a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved