Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

Voilà plusieurs années que Bertrand Crasson n'avait pas dirigé en club en D1. L'ancien Diable Rouge et icône d'Anderlecht a désormais retrouvé un défi : il est depuis quelques semaines l'entraîneur du FC Wiltz 71, qui vise le maintien en D1 luxembourgeoise !

Quatre ans plus tard, Bertrand Crasson (55 ans) est de retour au Luxembourg. Celui qui avait été l'adjoint d'Emilio Ferrera en 2019 au F91 Dudelange avant de prendre les rênes du club jusqu'en fin de saison, et qui avait ensuite été adjoint à Hesperange en 2021-2022, est désormais l'entraîneur du FC Wiltz 71.

Le club de Wiltz, dont le directeur sportif Robert Jansen est également belge, lutte actuellement pour son maintien en D1 luxembourgeoise. Flavio Mondença a pris la porte il y a deux semaines, et l'ancien Diable Rouge lui a succédé sur le banc.

Opération maintien pour Bertrand Crasson au Luxembourg

L'objectif de Crasson avec Wiltz est clair : le maintien. Le club est actuellement 15e et avant-dernier de BGL Ligue, mais la lanterne rouge, le Swift Hesperange, compte un total de... -12 points en raison de sanctions administratives, et n'est donc plus dans la course.

En raison d'un déplacement professionnel dont il n'est rentré que la semaine passée, Bertrand Crasson n'a pu diriger son premier match que ce samedi à la tête du FC Wiltz, et a décroché un partage encourageant, le deuxième consécutif, en déplacement au Résidence Walferdange.



Bertrand Crasson se cherchait un nouveau défi dans un club européen depuis 2023 et son retour d'une aventure de quelques années en Indonésie. Il avait endossé diverses casquettes, d'adjoint à directeur du centre de formation en passant par entraîneur principal, au PSS Sleman.