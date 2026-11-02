"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter
Photo: © Photonews
Deviens fan de AC Milan! 735

S'il y a bien un Diable Rouge qui était en forme le week-end dernier, c'est Diego Moreira. Auteur de deux passes décisives et d'un but dans le derby milanais, le Diable Rouge était en feu. Après la rencontre, il s'est exprimé au micro de DAZN.

"Une soirée spéciale et un très beau match. Nous savons à quel point le derby est important et nous l'avons montré. Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée", a raconté le joueur belge.

Le but inscrit par Diego Moreira sur coup franc est le premier de sa carrière professionnelle : "C'est la première fois que je marque sur coup franc en match. Jusqu'ici, je n'en avais inscrit qu'à l'entraînement. Pulisic m'a donné confiance et j'étais certain de marquer."

Un hommage à Kaká

À l'AC Milan, le Diable Rouge porte le numéro 22. Un numéro mythique à l'AC Milan puisqu'il était porté par la légende du club Kaká, qui a d'ailleurs été intronisé au Hall of Fame avant le match.

"Porter le numéro de Kaká sur mes épaules est un honneur. Je ne veux pas être le nouveau Kaká, mais j'espère qu'il a pris du plaisir à me regarder ce soir", a conclu Diego Moreira.


Jeudi, l'AC Milan affrontera Ferencváros en Europa League à 18h45 à San Siro. Une nouvelle occasion pour le Liégeois de se montrer décisif ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Diego Moreira

Plus de news

Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Analyse

Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ?

17:00
Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

16:30
"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

16:00
Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

15:00
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

14:53
"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

14:40
1
Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

14:20
Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

14:00
"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

13:50
2
Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

13:30
Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

13:12
1
Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

13:00
Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

12:30
Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

12:00
À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

10:20
De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

10:00
Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

09:20
Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

08:20
Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

09:00
Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

08:40
Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

07:40
De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

08:00
Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

07:20
1
Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

07:00
Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

06:30
La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

06:00
📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

23:20
5
Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

22:30
Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

23:00
Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

22:20
1
Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

22:45
LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL ! Live

LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL !

21:05

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 10
Bologna Bologna 2-1 Monza Monza
Udinese Udinese 2-5 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 3-1 Inter Inter
Como Como 1-0 Venezia Venezia
Lazio Lazio 2-1 Cagliari Cagliari
Frosinone Frosinone 2-0 Torino Torino
Lecce Lecce 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Napoli Napoli
Sassuolo Sassuolo 18:30 Fiorentina Fiorentina
Atalanta Atalanta 20:45 Parma Parma

Dernières réactions

Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège Union 60 Union 60 a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges JoBg JoBg a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved