"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

S'il y a bien un Diable Rouge qui était en forme le week-end dernier, c'est Diego Moreira. Auteur de deux passes décisives et d'un but dans le derby milanais, le Diable Rouge était en feu. Après la rencontre, il s'est exprimé au micro de DAZN.

"Une soirée spéciale et un très beau match. Nous savons à quel point le derby est important et nous l'avons montré. Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée", a raconté le joueur belge.

Le but inscrit par Diego Moreira sur coup franc est le premier de sa carrière professionnelle : "C'est la première fois que je marque sur coup franc en match. Jusqu'ici, je n'en avais inscrit qu'à l'entraînement. Pulisic m'a donné confiance et j'étais certain de marquer."

Un hommage à Kaká

À l'AC Milan, le Diable Rouge porte le numéro 22. Un numéro mythique à l'AC Milan puisqu'il était porté par la légende du club Kaká, qui a d'ailleurs été intronisé au Hall of Fame avant le match.

"Porter le numéro de Kaká sur mes épaules est un honneur. Je ne veux pas être le nouveau Kaká, mais j'espère qu'il a pris du plaisir à me regarder ce soir", a conclu Diego Moreira.



Jeudi, l'AC Milan affrontera Ferencváros en Europa League à 18h45 à San Siro. Une nouvelle occasion pour le Liégeois de se montrer décisif ?