"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

Dans son analyse pour Het Laatste Nieuws, Marc Degryse s'est montré critique envers Kenneth Bornauw. Le CEO d'Anderlecht a fait parler de lui vendredi dernier avec une interview dans laquelle il a notamment remis en question certains choix tactiques de Vítor Bruno. Une sortie qui n'a pas convaincu l'ancien Diable Rouge, qui estime que le dirigeant est allé trop loin. "C'était limite", a-t-il jugé.

Marc Degryse estime surtout que Kenneth Bornauw a empiété sur les prérogatives du directeur sportif Antoine Sibierski en commentant les choix sportifs de l'entraîneur Vítor Bruno. "Après tout, il est CEO, pas directeur sportif."

Selon Marc Degryse, Kenneth Bornauw doit veiller à ne pas dépasser les limites de sa fonction. En prenant publiquement position sur les choix sportifs de Vítor Bruno, le dirigeant s'est aventuré sur un terrain qui n'est pas le sien : "Et c'est quelque chose qui ne doit pas se produire trop souvent."

Le consultant comprend toutefois que les tensions soient importantes à Anderlecht. Il évoque notamment la "loi d'Anderlecht" : tout est scruté à la loupe, la pression est constante et les attentes sont particulièrement élevées. Une situation qui rend le contexte actuel du club particulièrement délicat.

La victoire contre Westerlo ne règle pas tout

Pour Marc Degryse, Anderlecht a gagné un peu de temps grâce à sa victoire contre Westerlo (4-1). Mais ce succès ne signifie pas pour autant que les critiques ont disparu. Les Mauves n'ont remporté que six de leurs dix rencontres de championnat et devront désormais confirmer cette victoire.



Le consultant estime également que les déclarations de Vítor Bruno après la rencontre, lorsqu'il a évoqué la nécessité de régler les problèmes en interne, sont révélatrices. Si cette victoire peut apporter un peu de sérénité, les discussions autour du fonctionnement interne d'Anderlecht sont encore loin d'être terminées.