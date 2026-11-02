Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda
Photo: © Photonews
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Après une nouvelle lourde défaite concédée face à l'AS Rome, Kosta Runjaic ne sera plus l'entraîneur de l'Udinese dans les prochaines heures. Cela signifie un changement de mentor pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele, mais aussi pour les anciens joueurs de Jupiler Pro League que sont Mergim Vojvoda et Jurgen Ekkelenkamp.

Comme en Jupiler Pro League, c'est la dixième journée de Serie A qui se disputait ce week-end. Et elle a fait très mal à l'Udinese.

À domicile, le club de la ville d'Udine a été véritablement balayé par l'AS Roma : 2-5, et le marquoir indiquait déjà 0-4 après 37 minutes de jeu seulement.

Une véritable catastrophe pour plusieurs joueurs passés par notre championnat (Christian Kabasele, Mergim Vojvoda ou encore Jurgen Ekkelenkamp), qui occupent l'avant-dernière place du classement avec cinq petits points sur trente.

L'entraîneur de l'Udinese viré

Et comme on dit dans ces cas-là : la sentence devient souvent irrévocable pour l'entraîneur. Et cela a été le cas après cette nouvelle cuisante défaite face à la Roma.

L'information est avancée par tous les médias italiens, de Tuttosport au journaliste indépendant Nicolo Schira, mais attend une confirmation officielle : Kosta Runjaic n'est plus l'entraîneur de l'Udinese.

Pas une mauvaise chose pour les trois anciens joueurs de notre championnat qui vont pouvoir relancer une nouvelle dynamique. Mais tous trois étaient titulaires et vont à nouveau devoir se battre pour leur place, dans un contexte où le nouvel entraîneur, dont le nom n'est pas encore connu, voudra changer les choses pour remettre l'Udinese sur le droit chemin.

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