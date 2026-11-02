Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

La Gantoise a subi sa première défaite de la saison en championnat dimanche face à Lommel (2-0). Malgré plusieurs occasions, les Buffalos ont manqué d'efficacité devant le but. Matties Volckaert est revenu sur cette défaite et a pointé les problèmes rencontrés par son équipe.

Matties Volckaert estime que les Buffalos n'ont pas livré une mauvaise prestation. Selon lui, c'est surtout l'efficacité devant le but qui a fait défaut. "Nous devons avant tout nous remettre en question, car nous avons eu suffisamment d'occasions pour prendre l'avantage", a-t-il expliqué après la rencontre.

Les hommes de Rik De Mil ont notamment laissé passer plusieurs occasions en première période. Selon Matties Volckaert, un seul but aurait pu complètement changer la physionomie de la rencontre. "Il suffisait qu'une occasion finisse au fond des filets et nous aurions eu le match totalement en main. Au niveau de la mentalité et de l'engagement, nous n'avons rien à nous reprocher. C'est simplement l'efficacité qui nous a fait défaut aujourd'hui", a-t-il poursuivi.

Un manque d'efficacité à La Gantoise

Le contraste avec la semaine dernière contre le Sporting d'Anderlecht (victoire 4-0) est grand. Les Buffalos avaient alors fait preuve d'un réalisme impressionnant devant le but, contrairement à dimanche. "Ce n'est pas un manque de qualité, nous devons simplement concrétiser nos occasions. La semaine dernière, nous avons inscrit quatre buts sur cinq occasions. Aujourd'hui, nous n'avons pas marqué alors que nous avons de nouveau eu au moins cinq grosses possibilités", a souligné Matties Volckaert, regrettant les nombreuses occasions manquées par son équipe.

Les Buffalos ont également dû se passer de Christian Burgess à Lommel. Le défenseur expérimenté était absent sur blessure, une absence qui s'est fait ressentir selon Matties Volckaert. "Son absence a été un coup dur, surtout parce qu'il est le leader de notre équipe", a reconnu le joueur gantois. Un manque d'expérience et de leadership que les Gantois ont donc dû tenter de compenser durant cette rencontre.

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Matties Volckaert ne souhaite toutefois pas attribuer cette défaite uniquement à l'absence de Burgess. "Ce genre de choses peut arriver dans le football et nous devons être capables de surmonter cela collectivement. D'autres joueurs doivent alors prendre davantage leurs responsabilités et assumer un rôle de leader. C'est vraiment dommage", a-t-il conclu. Après huit victoires et un match nul, La Gantoise voit ainsi sa série d'invincibilité en championnat prendre fin. Les Buffalos devront désormais réagir pour rapidement retrouver le chemin de la victoire.