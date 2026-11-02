De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

Il y a trois ans, le Club de Bruges n'avait pas hésité à débourser sept millions d'euros pour s'attacher les services d'Hugo Vetlesen. Le Norvégien a toutefois eu besoin de beaucoup de temps avant de véritablement s'imposer au Jan Breydel. La saison dernière, il avait même quasiment disparu des radars. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé.

Le déclic est intervenu lors des Champions Play-offs de la saison dernière. Après une longue période passée sur le banc, Vetlesen a retrouvé une place dans l'équipe à l'occasion de la rencontre contre Saint-Trond et a pleinement saisi cette opportunité.

Il n'a ensuite plus quitté le onze de départ et a même joué un rôle important dans la conquête du titre, avec trois buts et quatre assists. Cette belle fin de saison n'avait rien d'un simple feu de paille : le milieu de terrain confirme cette dynamique depuis le début du nouvel exercice.

De cinq minutes de jeu à valeur sûre

Les statistiques de la saison dernière sont particulièrement éloquentes. Entre le 9 août et le 30 novembre, Vetlesen n'avait disputé que cinq petites minutes (hors temps additionnel) en treize rencontres de championnat. À un moment donné, même Cisse Sandra lui était préféré. Pour un joueur arrivé à Bruges avec de grandes attentes, cette période a été particulièrement difficile à vivre.

Aujourd'hui, sa situation a radicalement changé. Vetlesen est presque systématiquement titulaire et, avec six buts inscrits toutes compétitions confondues, il se rapproche déjà de son record personnel sous le maillot brugeois. Son jeu respire également davantage la confiance. "C'est particulièrement agréable de jouer pour le Club de Bruges en ce moment. Nous nous trouvons très facilement devant", explique le Norvégien. Sa subtile passe décisive pour Forbs à Zulte Waregem en a encore été une parfaite illustration.

Le milieu de terrain sait néanmoins que sa place dans l'équipe n'est jamais garantie. Lorsque Lemaréchal a impressionné face à l'Inter avant d'être titularisé en Ligue des Champions, Vetlesen a de nouveau dû céder sa place. Il n'en a toutefois pas fait toute une histoire.





"Bien sûr, je veux jouer chaque match, mais il faut surtout bien réagir lorsque l'on reçoit sa chance. C'est ce que j'ai essayé de faire, avec mon entrée au jeu et mon assist contre Lens, puis aussi contre Saint-Trond et Zulte Waregem. J'essaie uniquement de me concentrer sur les choses que je peux contrôler moi-même."

À Eindhoven pour attaquer

Mercredi, le PSV constituera un nouveau test de taille sur la scène européenne. Vetlesen ne s'attend pas à une soirée facile, mais le Club n'entend pas modifier son approche par crainte de son adversaire. "Les matches européens à l'extérieur ne sont jamais faciles, mais nous aborderons cette rencontre comme nous le faisons toujours : avec l'intention d'attaquer."

"Que nous soyons outsiders ou non, cela ne nous empêche pas de dormir. Il suffit de voir ce que nous avons montré à Milan. Cette équipe a beaucoup confiance en elle. La Ligue des Champions reste fantastique et, cette fois, nous n'avons heureusement pas besoin de voyager aussi loin."