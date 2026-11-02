De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

Ce dimanche, Thibaut Courtois est devenu le troisième gardien le plus utilisé de l'histoire du Real Madrid. De retour de blessure, notre compatriote a vécu une soirée tranquille sur la pelouse du Racing Santander, où les Merengues se sont imposés 0-3.

Ce dimanche, Thibaut Courtois était de retour dans les cages du Real Madrid pour le déplacement au Racing Santander comptant pour la onzième journée de Liga. Notre compatriote a vécu un retour aux affaires assez calme, puisque les Merengues se sont imposés 0-3 et que Santander n'a cadré qu'un seul envoi sur l'intégralité de la rencontre.

Cela n'a pas empêché le portier de 34 ans de franchir une nouvelle étape importante dans le club le plus titré du monde. Ce dimanche, Thibaut Courtois a en effet disputé son 346e match pour le compte du Real Madrid.

Un nombre qui n'est pas rond et qui ne semble donc pas signifier grand-chose, mais Courtois a égalé le nombre de matchs disputés sous les couleurs du Real Madrid par Miguel Ángel. Seuls deux portiers ont joué plus de matchs que lui à la Maison Blanche : Iker Casillas et Paco Buyo.

Thibaut Courtois franchit un nouveau cap au Real Madrid

"Enfant, j'admirais énormément Iker Casillas et le Real Madrid. Avoir disputé 346 matchs pour ce club est un honneur", déclarait le Diable Rouge sur les canaux officiels du club.

"Quand j'étais petit, je n'aurais jamais imaginé y arriver. Aujourd'hui, j'égale Miguel Ángel et je porte aussi le brassard de capitaine. J'en suis très fier. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de matchs. Nous avons bien défendu. Une victoire sans encaisser de but et trois points : très bien."





Il sera difficile pour Thibaut Courtois de dépasser ses deux prédécesseurs, puisque Paco Buyo a disputé 454 matchs pour le compte du Real Madrid. Iker Casillas, lui, en a joué 725 et n'est pas près d'être détrôné.