Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

Scott Crabbé, journaliste football
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Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe
Photo: © Photonews
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Le week-end de championnat terminé que c'était déjà la Coupe d'Europe qui se profile à l'horizon. Petit aperçu des prestations des adversaires de nos représentants.

Mercredi soir, le Club de Bruges se rendra au PSV, une équipe elle aussi en grande forme. Les Néerlandais ont préparé la rencontre avec une victoire...7-0. Willem II n'était pourtant mené que d'un but après 40 minutes. L'armada d'Eindhoven a véritablement sévi en deuxième mi-temps. Ce n'est toutefois pas le carton du week-end chez nos voisins, puisque le FC Twente s'est imposé 0-9 chez l'Excelsior Rotterdam.

Ce n'est pas le même topo pour l'adversaire de l'Union Saint-Gilloise. Le Celta Vigo était invaincu depuis huit rencontres en Liga mais a plongé, s'inclinant 3-0 sur le terrain du Rayo Vallecano.

Salzburg s'offre un score plus large encore qu'Anderlecht

De son côté, Anderlecht affrontera une équipe de Salzburg qui a soigné le spectacle en s'imposant 5-1 contre l'Austria Lustenau (l'ancienne équipe d'Adriano Bertaccini). Yorbe Vertessen a participé à la fête en inscrivant son nom au marquoir.

Victoire également pour Brann Bergen, prochain adversaire de Saint-Trond, mais avec moins de facilité. Il faut dire que les Norvégiens disputaient un match au sommet contre Molde. C'est dans les dix dernières minutes que leur victoire 3-2 s'est dessinée.

Lire aussi… Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"
Enfin, Kuopion Palloseura (leader du championnat finlandais) a connu le même sort que La Gantoise, son adversaire de jeudi en Conférence League, avec une défaite 2-0 sur le terrain de l'AC Oulu.

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