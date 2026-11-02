Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

Passé par l'Antwerp, Courtrai et Saint-Trond, Didier Lamkel Zé enchaîne les clubs sans jamais s'y installer durablement. L'ailier camerounais serait désormais sur le point de s'engager avec le Radomiak Radom, qui lutte pour son maintien en première division polonaise.

Quel joueur il était lors de ses débuts sous les couleurs de l'Antwerp, il y a de cela huit ans. Didier Lamkel Zé s'est un peu perdu en route depuis son départ du Bosuil en 2021.

Dunajska Streda, Khimki, FC Metz, Courtrai, Wydad Casablanca, Hatayspor, Sakaryaspor, Karagümrük, STVV, Qingdao Hainiu et Kazma SC : le Camerounais de 30 ans a connu plus de dix clubs lors des cinq dernières saisons !

Arrivé au Koweït, à Kazma, au mois de janvier dernier, Lamkel Zé y aura disputé une saison, mais ne restera pas pour la suivante. Il serait, une nouvelle fois, en instance de départ.

Didier Lamkel Zé va rebondir en Pologne

Selon les informations d'Africafoot, l'international à trois reprises serait sur le point de s'engager avec le Radomiak Radom, actuel avant-dernier de première division polonaise.



Pisté par des clubs en Hongrie et en Arabie saoudite, Didier Lamkel Zé aurait fait son choix en prenant en compte le contexte sportif, ce qui témoigne d'une envie de rebondir. Une nouvelle fois, serait-on tentés d'écrire.