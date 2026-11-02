Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL
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Paulo Fonseca va bel et bien quitter son poste d'entraîneur de l'OL. RMC Sport révèle ce lundi que le coach portugais a confirmé à son groupe qu'il s'en allait.

Le tacticien de 53 ans va rejoindre le Sporting Clube de Portugal, son club de cœur. L'entraîneur adjoint Jorge Maciel assurera l'entraînement des Lyonnais ce lundi.

Un départ au lendemain d'une victoire

Cette nouvelle intervient au lendemain de la victoire de l'OL contre Angers en Ligue 1 (2-0). Corentin Tolisso avait notamment fait part de son désir de voir Paulo Fonseca rester après le match.

"J'ai envie qu'il reste", avait-il lancé. Mais visiblement, il n'en serait finalement rien.

Les joueurs belges Loïs Openda et Julien Duranville vont ainsi perdre leur entraîneur. Au Sporting, Zeno Debast fera quant à lui la connaissance de Paulo Fonseca.


Arrivé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, Paulo Fonseca laisse derrière lui un bilan contrasté. Il avait notamment échoué à qualifier l'OL pour la Ligue des champions.

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