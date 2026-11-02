Encore une énorme erreur d'arbitrage reconnue par Jonathan Lardot : "Ce n'est jamais penalty"

Le penalty accordé à Saint-Trond lors de STVV-OH Louvain a fait discuter, et Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, confirme qu'il n'aurait pas dû être accordé. L'ancien arbitre estime qu'Ewoud Pletinckx n'aurait jamais dû être sanctionné et attendait une intervention de la VAR.

Sur DAZN, Jonathan Lardot a analysé longuement cette phase polémique. Ewoud Pletinckx a sauté pour jouer le ballon, l'a manqué, puis a vu le cuir heurter son bras après une tête de Visar Musliu. "Pour moi, ce n'est pas un penalty", a immédiatement tranché Lardot.

Selon lui, le mouvement naturel de Pletinckx est important. "Lorsque vous retombez, vous avez besoin de vos bras pour garder votre équilibre. Il n'y a aucun mouvement supplémentaire du bras", souligne-t-il.

Il ne voit donc aucune raison de considérer la position du bras comme non naturelle. "Il reçoit le ballon sur son bras. Que doit-il faire à ce moment-là ? Pour moi, ce n'est jamais un penalty".

Le patron de l'arbitrage belge a comparé cette phase avec une autre faute de main, commise au Standard. Dans ce cas-là, il a bien vu un mouvement supplémentaire du bras. Selon lui, celui-ci était totalement absent chez Pletinckx. "J'attends une intervention de la VAR ici, totalement", ajoute Lardot.

De la compréhension pour la frustration de Pletinckx

Pletinckx lui-même avait déjà laissé entendre à la mi-temps sur DAZN qu'il était très frustré. Il a même qualifié ce genre de décisions de "dramatiques pour le football".





Lardot comprend ce sentiment. "Nous avons parfois le même sentiment", a-t-il reconnu. Il a souligné que les arbitres doivent appliquer le règlement tel qu'il est écrit.

Et dans le cadre de ce règlement, il ne voit aucun motif de siffler un penalty dans cette phase précise. "Absolument pas. Je n'ai aucun argument pour expliquer pourquoi cela devrait être un penalty", a conclu Lardot.