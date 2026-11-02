Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !
Photo: © photonews
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On craignait le pire avec de longues semaines d'absence pour Kevin De Bruyne suite à sa sortie dès la mi-temps contre la Juventus. Les premiers diagnostics parlaient d'une entorse et donc de longues semaines d'absence. Mais finalement, KDB pourrait...déjà jouer cette semaine en Champions League !

Auteur d'un match très compliqué face à la Juventus, Kevin De Bruyne était sorti à la pause ce dimanche, et l'on avait pu penser qu'il s'agissait d'une décision de Massimiliano Allegri, dont on sait qu'il n'hésite pas à froisser le Belge s'il estime que c'est nécessaire à l'équilibre de son groupe.

Il n'en était rien : De Bruyne s'était occasionné une blessure à la cheville, et Naples craignait le pire. Ainsi, on évoquait initialement une potentielle entorse : Sky Italia évoquait donc des semaines d'absence si le diagnostic se confirmait.

Plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne

Fort heureusement, pour le Napoli mais aussi pour les Diables Rouges alors que la trêve internationale approche à grands pas, il s'agissait apparemment d'une fausse alerte. Kevin De Bruyne était bel et bien présent à l'entraînement ce lundi.

Reste à voir si le milieu de terrain belge pourra tenir sa place dès ce mercredi pour la 4e journée de Ligue des Champions, face au FC Porto.

Lire aussi… Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !
Allegri pourrait décider de le laisser au repos, comme il l'avait déjà fait face à Monza en lui faisait démarrer le match sur le banc. 

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