Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

Jong Genk s’est présenté dimanche face à Dender avec une sélection particulièrement solide. Le onze de départ comptait pas moins de huit joueurs appartenant également au noyau A. Un constat frappant en Challenger Pro League, où la composition des équipes de réserves suscite régulièrement le débat.

Il s’agissait notamment de Christiaan Ravych, Milan Roganovic, Adrián Palacios, Yaimar Medina, Ibrahima Bangoura, Nikolas Sattlberger et August De Wannemacker. Le gardien Emile Doucouré fait lui aussi partie du groupe de l’équipe première. De Camargo pouvait donc compter sur de nombreux joueurs ayant de l’expérience au plus haut niveau.

Quelle équipe jouera la semaine prochaine ?

Cette situation soulève à nouveau des questions quant à l’équité de la Challenger Pro League. Une semaine, les réserves débutent avec une équipe très jeune ; la suivante, leurs adversaires se retrouvent face à un onze composé de nombreux joueurs ayant de l’expérience en première division.

Pour les concurrents, cela fait évidemment une différence. Dender s'est d'ailleurs amèrement plaint en interview d'après-match (comme l'avait déjà fait le RFC Liège) dénonçant ce qui pourrait s'apparenter à de la distorsion de la concurrence.

Dender lésé ?

Du côté du Beerschot, on aura certainement apprécié les points laissés par Dender dimanche. Les Anversois sont engagés dans la lutte pour le haut du classement et ont ainsi pu accroître leur avance sur les Flandriens orientaux. Dender reste deuxième, mais compte cinq points de retard sur Beerschot avec un match en moins.



Le débat autour des équipes de réserves en Challenger Pro League est donc relancé. Jong Genk a évidemment le droit de faire jouer ses talents au plus haut niveau possible, mais la composition variable de l’équipe reste un point sensible pour les clubs qui se battent chaque semaine avec les mêmes enjeux sportifs.