Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

Titulaire pour le déplacement à la Juventus, Kevin De Bruyne n'a disputé que la première période. Un choix tactique ? Non ! Le Diable Rouge s'est blessé et souffrirait d'une entorse de la cheville. Un sacré coup dur, tant pour lui que pour le Napoli.

Mis au repos (et décisif en sortie de banc) la semaine dernière sur la pelouse de Monza, Kevin De Bruyne était titulaire pour le déplacement du Napoli à la Juventus, ce dimanche.

Une rencontre qui a tourné au vinaigre pour les Napolitains, battus 2-0 après les buts d'Alajbegovic et Boga, tous deux inscrits en seconde période.

Des buts lors desquels Kevin De Bruyne n'était déjà plus sur le terrain. Le Diable Rouge n'est en effet pas ressorti des vestiaires pour la deuxième mi-temps et n'a donc disputé que 45 minutes.

Entorse pour Kevin De Bruyne !

Fallait-il y voir un changement tactique de son entraîneur ou, pire, une blessure ? C'est malheureusement la deuxième option qui se dessine.

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Selon les informations de nos confrères de Sky Italia, Kevin De Bruyne souffrirait en effet d'une entorse de la cheville, ce qui lui ferait manquer quelques semaines de compétition ainsi que la trêve internationale de novembre. Un nouveau coup dur pour le Napoli, qui a également perdu Giovanni Di Lorenzo ce dimanche et qui pourrait compter jusqu'à 10 absents avant le déplacement à Porto mercredi en Ligue des champions.