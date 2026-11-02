Grosse inquiétude en Espagne : un joueur victime d’un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital

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Le match entre le CD Tenerife et le FC Andorre a été totalement éclipsé par un grave incident impliquant Jesús de Miguel. L’attaquant de Tenerife a été violemment percuté par le gardien Jesús Owono et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. Son cœur se serait brièvement arrêté durant le trajet.

Dans les toutes dernières minutes, Owono est sorti très loin de son but pour dégager un long ballon. Le gardien a violemment heurté la poitrine de De Miguel avec son genou, et ce dernier s’est immédiatement effondré au sol, restant immobile. Owono a reçu un carton rouge pour son intervention.

Grosse inquiétude autour d'un joueur de Tenerife

Le staff médical s’est immédiatement précipité sur la pelouse. De Miguel a reçu des soins pendant plusieurs minutes, tandis que plusieurs joueurs étaient visiblement sous le choc. Il a finalement été évacué sur une civière et transporté en ambulance vers l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Selon le média espagnol Cadena COPE, De Miguel a été victime d’un arrêt cardiaque durant ce trajet. Les secours ont pu le réanimer et rétablir son rythme cardiaque. L’attaquant respirerait désormais à nouveau de manière autonome.

Les premiers échos en provenance d’Espagne font désormais état d’une situation stable. Un bulletin médical officiel de Tenerife, avec davantage de précisions sur son état, n’a toutefois pas encore été publié.

Le football est évidemment passé au second plan au Heliodoro Rodríguez López. Après concertation avec les deux équipes, l’arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre. Au moment de l’incident, le score était de 2-2.

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