Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"
Photo: RFC Liège
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Expulsé à la 20e minute de jeu lors de la défaite 1-0 du RFC Liège face à Seraing, vendredi soir au Stade du Pairay, Harry Ondo-Eyi a présenté ses excuses sur son compte Instagram.

Actuellement 14e de Challenger Pro League, le RFC Liège vit une passe difficile. Face aux Métallos, les hommes de Gaëtan Englebert ne sont pas parvenus à prendre le moindre point. La faute en partie à une carte rouge reçue par Harry Ondo-Eyi à la 20e minute de jeu.

L'ancien Sérésien a laissé son équipe à dix durant septante minutes. "Les épreuves font partie de mon parcours. J’ai toujours su me relever, entre blessures, manque d’efficacité et bien d’autres obstacles", écrit-il sur Instagram.

Harry Ondo-Eyi respecte la décision

"Désolé pour ce geste involontaire, sans aucune intention de faire mal dans une simple action entre attaquant et gardien. Je respecte pleinement la décision arbitrale."

Le buteur a désormais pour objectif de se relever : "J’ai à cœur de me rattraper et de rendre la confiance que mon club et sa direction m’ont accordée."

Pour conclure son message, Harry Ondo-Eyi a choisi de partager un proverbe biblique (24:16), symbole de sa volonté de rebondir : "Car le juste tombe sept fois, et il se relève." 

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