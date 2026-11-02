"Il leur manque une mentalité de gangsters" : un consultant trouve Genk "trop gentil"

Selon Hein Vanhaezebrouck, le KRC Genk continue de souffrir du même problème. Les Limbourgeois disposent de suffisamment de qualités footballistiques, mais manquent, d'après lui, de joueurs capables de tirer l'équipe vers le haut lorsque les choses se compliquent.

“Genk manque d'une mentalité de gangster, d'une mentalité prête à mourir sur le terrain”, affirme Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad. Selon lui, ce n'est pas un nouveau problème. Il y a déjà deux ans, il soulignait que Genk ne revenait pas assez vite à la perte du ballon et que personne, au sein de l'équipe, ne secouait vraiment les autres.

Hein Vanhaezebrouck cite Christian Burgess comme exemple du type de joueur qui manque à Genk, selon lui. “Je suis fan de Matte Smets, mais il est trop gentil”, explique-t-il. L'ancien entraîneur de Gand estime que Smets montre parfois sa frustration aux mauvais moments.

Vanhaezebrouck reconnaît que Bryan Heynen a un peu plus de caractère, tout en y ajoutant une petite pique. “Son apparence de gendre idéal joue contre lui. Quand il dit quelque chose, cela ne semble pas avoir beaucoup de poids.”

Thorup ne peut pas changer les caractères

Daan Heymans a lui aussi une opinion bien tranchée, mais il ne joue pas toujours et manque, d'après Vanhaezebrouck, de régularité dans ses prestations. Les nouveaux venus n'ont pas non plus résolu le problème pour l'instant. “Erenbjerg n'est pas ce type de joueur.”

Vanhaezebrouck estime dès lors qu'il est trop facile de faire porter toute la responsabilité à Jess Thorup. “En tant qu'entraîneur, votre influence dans ce domaine reste limitée. Vous ne pouvez pas changer les caractères. C'était déjà le cas avant son arrivée.”





Vanhaezebrouck conclut avec audace : “Mettez Burgess à Genk, et vous pouvez inverser Gand et Genk au classement. J'en suis vraiment convaincu.”