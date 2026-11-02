"Il leur manque une mentalité de gangsters" : un consultant trouve Genk "trop gentil"

"Il leur manque une mentalité de gangsters" : un consultant trouve Genk "trop gentil"
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2072

Selon Hein Vanhaezebrouck, le KRC Genk continue de souffrir du même problème. Les Limbourgeois disposent de suffisamment de qualités footballistiques, mais manquent, d'après lui, de joueurs capables de tirer l'équipe vers le haut lorsque les choses se compliquent.

“Genk manque d'une mentalité de gangster, d'une mentalité prête à mourir sur le terrain”, affirme Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad. Selon lui, ce n'est pas un nouveau problème. Il y a déjà deux ans, il soulignait que Genk ne revenait pas assez vite à la perte du ballon et que personne, au sein de l'équipe, ne secouait vraiment les autres.

Hein Vanhaezebrouck cite Christian Burgess comme exemple du type de joueur qui manque à Genk, selon lui. “Je suis fan de Matte Smets, mais il est trop gentil”, explique-t-il. L'ancien entraîneur de Gand estime que Smets montre parfois sa frustration aux mauvais moments.

Vanhaezebrouck reconnaît que Bryan Heynen a un peu plus de caractère, tout en y ajoutant une petite pique. “Son apparence de gendre idéal joue contre lui. Quand il dit quelque chose, cela ne semble pas avoir beaucoup de poids.”

Thorup ne peut pas changer les caractères

Daan Heymans a lui aussi une opinion bien tranchée, mais il ne joue pas toujours et manque, d'après Vanhaezebrouck, de régularité dans ses prestations. Les nouveaux venus n'ont pas non plus résolu le problème pour l'instant. “Erenbjerg n'est pas ce type de joueur.”

Vanhaezebrouck estime dès lors qu'il est trop facile de faire porter toute la responsabilité à Jess Thorup. “En tant qu'entraîneur, votre influence dans ce domaine reste limitée. Vous ne pouvez pas changer les caractères. C'était déjà le cas avant son arrivée.”

Vanhaezebrouck conclut avec audace :  “Mettez Burgess à Genk, et vous pouvez inverser Gand et Genk au classement. J'en suis vraiment convaincu.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

Voici la sanction proposée à Dylan Aquino (Union) après son mauvais geste

Voici la sanction proposée à Dylan Aquino (Union) après son mauvais geste

22:40
Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."

Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."

23:00
Licencié... malgré une victoire : le carrousel des coachs est bien lancé en Pro League !

Licencié... malgré une victoire : le carrousel des coachs est bien lancé en Pro League !

22:00
Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi

Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi

21:40
Grosse inquiétude en Espagne : un joueur victime d’un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital

Grosse inquiétude en Espagne : un joueur victime d’un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital

22:20
Encore une énorme erreur d'arbitrage reconnue par Jonathan Lardot : "Ce n'est jamais penalty"

Encore une énorme erreur d'arbitrage reconnue par Jonathan Lardot : "Ce n'est jamais penalty"

21:10
Un coach belge proche de relever un défi très surprenant

Un coach belge proche de relever un défi très surprenant

20:20
Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction

Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction

20:00
Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !

Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !

20:43
Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

18:00
Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

15:00
Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

19:30
La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

19:00
Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

18:40
"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

18:20
"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

17:30
Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Analyse

Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ?

17:00
"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

16:00
Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

16:30
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

14:53
"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

14:40
2
"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

15:30
Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

14:00
"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

13:50
2
Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

14:20
Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

13:00
Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

13:30
Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

13:12
1
Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

12:30
À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

12:00
Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

09:00
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

10:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège Union 60 Union 60 a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved