Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Auteur d'un début de saison tonitruant, Massiré Sylla attire déjà l'intérêt de plusieurs formations étrangères. Les trois grands clubs turcs sont intéressés par les services du Sénégalais de 21 ans, et d'autres prises d'information devraient suivre dans les prochaines semaines.

Il est sans conteste la révélation du début de saison en Jupiler Pro League : personne ne connaissait vraiment Massiré Sylla il y a trois mois. Tout le monde le considère aujourd'hui, déjà, comme l'un des meilleurs défenseurs du pays.

Excellent en championnat, décisif sur la scène européenne, titulaire aussi en Coupe de Belgique : le Sénégalais de 21 ans n'a certainement pas volé son nouveau statut, qui se matérialise également en dehors de nos frontières.

Car, alors que le mercato hivernal commence doucement à pointer le bout de son nez, Massiré Sylla est déjà suivi par quelques écuries étrangères, qui voudraient passer à l'action dès le mois de janvier.

Massiré Sylla suivi par les trois grands clubs de Turquie

Selon les informations de Fotosport, les trois grands clubs turcs, Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe, seraient tous trois séduits par ses prestations et désireux de l'enrôler dans leur équipe.



S'il est estimé à 5 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Massiré Sylla pourrait en réalité rapporter bien plus à l'Union Saint-Gilloise, qui ne bradera pas un joueur dont le profil pourrait plaire dans les cinq plus grands championnats européens. Ces marques d'intérêt ne devraient donc être que le début d'une longue série pour l'arrière unioniste.