"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi
Photo: © Photonews

Le Sporting de Charleroi s'est imposé sur le score de 5-2 contre La Louvière dimanche. Les Zèbres ont montré la réaction attendue après leur défaite contre l'Antwerp (3-0). Philippe Albert a livré son analyse de la prestation des Carolos.

Sans supporters, Charleroi a montré un visage positif. Les Zèbres ont montré la réaction attendue, comme le souligne Philippe Albert : "Il n’y a tout simplement pas eu de match à Charleroi, qui a eu la réaction qu’il fallait après la défaite concédée à l’Antwerp."

"Charleroi a retrouvé un jeu offensif très intéressant, bien aidé par une équipe de La Louvière qui n’a jamais été présente dans le match, même si les changements opérés côté carolo ont un peu altéré le bon fonctionnement et permis aux Loups d’inscrire deux buts en deux minutes", a expliqué l'ancien Diable Rouge.

Charleroi en route vers le Top 5 ?

Et au classement, Charleroi pointe actuellement à la 4e position tandis que La Louvière est 16e. "La différence, énorme, entre les deux équipes se reflète pleinement au classement. La RAAL va devoir s’arracher pour se maintenir et Charleroi est en place pour un Top 5 final."

Une exclusion qui fait réagir Philippe Albert

"Seul bémol, l’exclusion ridiculement monstrueuse de Keita avant un déplacement toujours délicat à Westerlo. Quelle bêtise ! Ce sera probablement à Sow de montrer ce qu’il a dans le ventre", a-t-il conclu au micro de nos confrères de Sudinfo.

Lire aussi… "Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège
Le prochain match de Charleroi aura lieu ce samedi. Les Zèbres affronteront Westerlo à 16h en déplacement.

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