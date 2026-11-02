Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

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Le Club de Bruges se rendra au PSV en pleine confiance après cette nouvelle victoire sur le terrain de Zulte Waregem. Mais Ivan Leko déplore tout de même une mauvaise nouvelle en prévision du topper





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