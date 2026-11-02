La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

Saint-Trond a perdu son cinquième match de championnat d'affilée ce week-end, et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. Une situation insoutenable pour un club qui évolue cette saison en Europe. Frédéric De Meyer était sous pression : la défaite de ce week-end à domicile face à OHL lui aura été fatale.

Frédéric De Meyer (44 ans) n'est plus l'entraîneur de Saint-Trond. Le club limbourgeois a officialisé ce lundi en fin d'après-midi le licenciement de son coach, en poste depuis juillet dernier. Cette décision fait suite à une cinquième défaite d'affilée pour OHL, ce dimanche au Stayen (1-2).

Le communiqué de Saint-Trond

"STVV se sépare de Frédéric De Meyer, Sepp De Roover assurera l’entraînement de demain matin

STVV a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Frédéric De Meyer, qui occupait le poste d’entraîneur principal. L’entraîneur adjoint Sepp De Roover dirigera l’entraînement des Trudonnaires demain matin.

Le CEO Takayuki Tateishi explique cette décision : « Ces dernières années, Frédéric s’est investi jour après jour à plus de 100 % pour notre club. En tant qu’adjoint de Felice Mazzu et de Wouter Vrancken, il s’est révélé être une personne chaleureuse et un maillon précieux de notre organisation sportive. C’est pourquoi nous lui avons donné, ces derniers mois, l’opportunité d’exercer la fonction d’entraîneur principal. »

« Sous sa direction, nous avons parfois vu du beau football. Mais, dans le sport de haut niveau, les résultats finissent par être déterminants. Les cinq défaites consécutives en championnat nous ont amenés à prendre la difficile décision de mettre un terme à notre collaboration avec Frédéric. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement au fil des années et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »





STVV estime avoir investi pour être compétitif sur plusieurs fronts

L'objectif pour Saint-Trond sera donc de relever très vite la tête, car le club évolue en Coupe d'Europe et y a même très bien entamé sa campagne : l'objectif sera de rapidement être compétitif à nouveau sur plusieurs fronts, comme l'explique le CEO des Canaris dans la suite du communiqué.

« L’été dernier, nous avons investi dans un effectif compétitif. Notre position actuelle en Pro League ne reflète donc pas la qualité de notre groupe de joueurs. Nous avons confiance en nos joueurs et sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle important sur plusieurs fronts. »

« Notre objectif est désormais de nommer un nouvel entraîneur principal à court terme. D’ici là, l’entraîneur adjoint Sepp De Roover dirigera les séances d’entraînement. Deux rencontres importantes figurent encore au programme avant la trêve internationale. Nous voulons en profiter pour renouer avec des résultats positifs, avec le soutien de notre public à domicile. »