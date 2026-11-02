La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel
Photo: © photonews
Deviens fan de STVV! 515

Saint-Trond a perdu son cinquième match de championnat d'affilée ce week-end, et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. Une situation insoutenable pour un club qui évolue cette saison en Europe. Frédéric De Meyer était sous pression : la défaite de ce week-end à domicile face à OHL lui aura été fatale.

Frédéric De Meyer (44 ans) n'est plus l'entraîneur de Saint-Trond. Le club limbourgeois a officialisé ce lundi en fin d'après-midi le licenciement de son coach, en poste depuis juillet dernier. Cette décision fait suite à une cinquième défaite d'affilée pour OHL, ce dimanche au Stayen (1-2).

Le communiqué de Saint-Trond

"STVV se sépare de Frédéric De Meyer, Sepp De Roover assurera l’entraînement de demain matin

STVV a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Frédéric De Meyer, qui occupait le poste d’entraîneur principal. L’entraîneur adjoint Sepp De Roover dirigera l’entraînement des Trudonnaires demain matin.

Le CEO Takayuki Tateishi explique cette décision : « Ces dernières années, Frédéric s’est investi jour après jour à plus de 100 % pour notre club. En tant qu’adjoint de Felice Mazzu et de Wouter Vrancken, il s’est révélé être une personne chaleureuse et un maillon précieux de notre organisation sportive. C’est pourquoi nous lui avons donné, ces derniers mois, l’opportunité d’exercer la fonction d’entraîneur principal. »

« Sous sa direction, nous avons parfois vu du beau football. Mais, dans le sport de haut niveau, les résultats finissent par être déterminants. Les cinq défaites consécutives en championnat nous ont amenés à prendre la difficile décision de mettre un terme à notre collaboration avec Frédéric. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement au fil des années et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »

STVV estime avoir investi pour être compétitif sur plusieurs fronts 

L'objectif pour Saint-Trond sera donc de relever très vite la tête, car le club évolue en Coupe d'Europe et y a même très bien entamé sa campagne : l'objectif sera de rapidement être compétitif à nouveau sur plusieurs fronts, comme l'explique le CEO des Canaris dans la suite du communiqué.

« L’été dernier, nous avons investi dans un effectif compétitif. Notre position actuelle en Pro League ne reflète donc pas la qualité de notre groupe de joueurs. Nous avons confiance en nos joueurs et sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle important sur plusieurs fronts. »

« Notre objectif est désormais de nommer un nouvel entraîneur principal à court terme. D’ici là, l’entraîneur adjoint Sepp De Roover dirigera les séances d’entraînement. Deux rencontres importantes figurent encore au programme avant la trêve internationale. Nous voulons en profiter pour renouer avec des résultats positifs, avec le soutien de notre public à domicile. »

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV

Plus de news

Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

19:30
Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

18:40
Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

18:00
"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

18:20
"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

17:30
Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Analyse

Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ?

17:00
"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

16:00
Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

16:30
Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

15:00
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

14:53
"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

14:40
1
"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

15:30
Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

14:00
"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

13:50
2
Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

14:20
Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

13:00
Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

13:30
Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

13:12
1
Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

12:30
À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

12:00
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

10:20
De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

10:00
Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

09:00
Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

08:40
Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

09:20
De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

08:00
Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

08:20
Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

07:20
1
Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

07:00
Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

07:40
La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

06:00
Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège Union 60 Union 60 a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges JoBg JoBg a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved