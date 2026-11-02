La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Mambourg
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La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"
Photo: © Photonews

Toujours pas le moindre point pris par La Louvière en déplacement cette saison : le mal est profond, et Edward Still le sait. Il avait d'ailleurs prévu des séances d'entraînement spéciales pour corriger ça.

Même dans un stade vide, comme le Mambourg ce dimanche, rien n'y fait : cette saison, la RAAL est incapable de prendre des points à l'extérieur. Après avoir battu le FC Liège et Zulte Waregem sans trembler ces dernières semaines, les Loups sont retombés dans leurs travers : dès qu'ils sont loin de l'Easi Arena, c'est la panique.

"Nous devons réussir à transposer nos performances à domicile quand nous sommes à l'extérieur. C'est vrai, notre jeu est complètement différent quand nous ne jouons pas chez nous", reconnaît Edward Still après la défaite (5-2) à Charleroi.

La RAAL s'est entraînée à Flénu avant Charleroi

Une différence qui n'est pas tant liée au "stress" du stade adverse qu'à une surface différente. Le gazon synthétique de l'Easi Arena est peut-être un atout... mais "déshabitue" également les Louviérois aux pelouses normales.

"Nous avions fait ce qu'il fallait cette semaine pour travailler sur autre chose que du synthétique", révèle Still. "Car c'est très différent, surtout à cette période de l'année. Le gazon synthétique va beaucoup plus vite, c'est un autre football. Alors avec les conditions hivernales qui s'installent, les pelouses qui deviennent plus lourdes, c'est d'autant plus important de gérer ça".

La RAAL a donc été travailler... à Flénu pendant deux jours pour préparer ce derby wallon. "Le Tivoli ? Il n'est pas en état pour cela", précise Edward Still. À moyen ou long terme, ces séances d'entraînement sur pelouse auront peut-être de l'effet sur les résultats louviérois à l'extérieur. 

Lire aussi… Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

"Si nous avions pris ne serait-ce que 3-4 points en déplacement, nous serions tranquilles au classement. Il ne sert à rien d'être euphorique après les bons résultats chez nous et catastrophistes après ce genre de défaites, la vérité est entre les deux et il faut trouver ce juste milieu", concluait l'entraîneur de La Louvière.

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