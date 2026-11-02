Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

Au Bayern Munich, la saison est particulièrement éprouvante, y compris en dehors des terrains. Le géant allemand doit faire face à une succession de drames personnels, de problèmes de santé et de blessures. Après le partage 2-2 contre le Borussia Dortmund, le directeur sportif Max Eberl a reconnu que l'accumulation de ces coups durs commençait à peser lourdement sur le groupe.

Les inquiétudes les plus vives concernaient Jamal Musiala, qui s’était déjà effondré à deux reprises en raison de problèmes neurologiques. Joshua Kimmich a lui aussi été durement éprouvé par le décès soudain de son père. De son côté, Vincent Kompany a été victime d’un malaise sur le terrain d’entraînement et doit désormais se rétablir à son domicile après avoir contracté une méningite.

Les blessures s’accumulent

Comme si ces événements ne suffisaient pas, l’infirmerie continue de se remplir. Luis Díaz et Musiala étaient déjà indisponibles, tandis que Serge Gnabry et Ismael Saibari ont eux aussi été victimes de blessures face à Dortmund. Saibari a depuis été opéré et devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois mois. Michael Olise a également dû quitter la rencontre en raison de douleurs au genou.

Directeur sportif, Max Eberl est conscient de l'impact considérable que cette accumulation d'événements peut avoir sur un groupe de joueurs. "Nous ne parlons pas d’une élongation ou d’un carton jaune, mais de choses sérieuses : des problèmes de santé, de graves difficultés familiales et des blessures sportives", a-t-il déclaré. Il estime néanmoins que le Bayern parvient jusqu’ici à gérer cette situation de manière remarquable.

Le football passe temporairement au second plan

Kimmich s’est lui aussi exprimé sans détour après la rencontre sur cette période particulièrement éprouvante. "Parfois, on aimerait que le monde s’arrête un instant, mais malheureusement et heureusement, il continue de tourner." Le milieu de terrain a surtout insisté sur l’importance de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles.



Au-delà du club, la manière dont le Bayern traverse cette période suscite également l’admiration. L'ancien entraîneur Steffen Baumgart a notamment salué la forte cohésion du groupe sous les ordres de Kompany, ainsi que le rôle de leaders joué par les éléments les plus expérimentés. Mardi, les Bavarois retrouveront la Ligue des Champions avec un déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.