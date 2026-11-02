Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

Jeppe Erenbjerg court toujours après son premier but sous les couleurs du KRC Genk. Samedi, face à Malines, l'attaquant danois a cru débloquer son compteur à deux reprises, mais ses deux réalisations ont été annulées pour hors-jeu. Une nouvelle frustration pour la recrue estivale, qui peine à retrouver son efficacité devant le but.

Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher les services d'Erenbjerg, en provenance de Zulte Waregem. Auteur de treize buts la saison dernière, l'attaquant danois était attendu pour apporter son efficacité devant le but. Mais après dix rencontres, son compteur reste toujours bloqué à zéro. Pour le moment, il n'a délivré que trois passes décisives.

Une recrue à 5,5 millions qui peine à convaincre

Le Danois avait pourtant commencé la saison avec une place de titulaire. Mais au fil des rencontres, il a progressivement perdu sa place au profit de Daan Heymans. Face à Malines, il a profité de la suspension de son concurrent pour retrouver le onze de départ. Malgré deux buts annulés, il n'est pas parvenu à inverser la tendance.

Après la rencontre, Jeppe Erenbjerg n'a pas caché sa déception. L'attaquant espérait enfin débloquer son compteur et permettre à Genk de renouer avec la victoire. Mais aucun de ces deux objectifs n'a été atteint.

Arrivé dans le Limbourg avec de grandes attentes, le Danois commence à ressentir le poids de cette disette. Un premier but pourrait toutefois lui permettre de retrouver de la confiance et de lancer véritablement sa saison.

Jess Thorup face à un choix

Reste désormais à savoir si Jess Thorup lui accordera une nouvelle chance dimanche. Genk se déplacera sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, tandis que Daan Heymans sera de retour après sa suspension.





L'entraîneur devra donc faire des choix, mais les difficultés de Genk ne se limitent pas au secteur offensif.

Le club limbourgeois peine toujours à trouver de la régularité et voit l'écart avec le Top 4 se creuser. Les déplacements posent particulièrement problème : Genk n'a récolté que deux points en cinq rencontres à l'extérieur.

Face à l'Union Saint-Gilloise, les hommes de Jess Thorup devront donc réagir pour éviter de perdre encore du terrain au classement. Une mission qui sera loin d'être évidente face à l'actuel deuxième de Jupiler Pro League, juste derrière le Club de Bruges. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce dimanche à 18h30 au stade Joseph Marien.