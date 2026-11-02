Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction

Le Sporting Charleroi risque de subir une sanction particulièrement sévère suite aux débordements de son public. Le parquet fédéral réclame que les Zèbres disputent cinq matchs à l’extérieur sans public. À cela pourraient s’ajouter trois rencontres à domicile à huis clos.

La raison réside bien sûr dans les graves incidents survenus lors du match de Coupe sur le terrain du RAEC Mons. Du matériel pyrotechnique a été lancé depuis le parcage des supporters de Charleroi en direction du public local. Charleroi avait déjà fermement condamné ces faits et confirmé que plusieurs personnes avaient été blessées côté montois.

Le parquet fédéral en a assez

Selon les informations qui circulent désormais, le parquet fédéral veut frapper très fort cette fois. “Le parquet fédéral a tout essayé. Rien ne fonctionne”, entend-on dire.

Les conséquences humaines pèsent lourd dans le dossier. Plusieurs supporters ont été blessés lors des incidents. Selon les informations rapportées, trois enfants figureraient également parmi les victimes, dont au moins deux ont subi des brûlures. Un jeune enfant a été touché au visage par du matériel pyrotechnique.

Les cinq matchs à l’extérieur sans supporters ne sont peut-être pas le seul problème de Charleroi. Après de précédents incidents impliquant ses supporters, le club risquait encore trois matchs à domicile à huis clos avec sursis.

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Le parquet fédéral souhaite désormais faire tomber ce sursis, ce qui pourrait rendre cette sanction effective. Cela signifierait que Charleroi devrait évoluer pendant une longue période sans ses supporters, tant à domicile qu’à l’extérieur. La sanction requise ne constitue toutefois pas encore une décision définitive.