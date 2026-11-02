Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League
Photo: © Photonews
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La défaite face au Cercle de Bruges a ravivé la pression sur Marvin Compper. L'Antwerp a manqué une occasion en or d'enchaîner après sa victoire 3-0 de la semaine précédente et ne compte que 10 points sur 30 après dix journées. Le temps presse pour l'entraîneur allemand, qui doit désormais trouver les solutions pour inverser la tendance.

Au coup de sifflet final, l'entraîneur n'a pas mâché ses mots à l'égard de ses joueurs. Il leur a reproché un manque d'énergie, d'intensité et de motivation. L'Antwerp a entamé la rencontre avec une lenteur excessive et l'a payé cash face à une équipe du Cercle qui n'avait encore remporté aucun match de championnat cette saison. Les joueurs ont eux-mêmes reconnu être passés à côté de leur partie.

Marvin Compper espérait poursuivre sur la lancée des bons résultats avant la trêve internationale, mais la défaite concédée à Bruges a sérieusement contrarié ses plans. La prochaine rencontre face à Lommel revêt donc une importance particulière. Un nouveau faux pas ne ferait qu'accentuer les interrogations autour de sa méthode et de sa capacité à faire progresser l'équipe.

La trêve internationale, un moment propice au bilan

La trêve internationale aura lieu le week-end prochain. Cette période constitue traditionnellement une occasion pour les clubs de faire le point et d'évaluer la situation de leur entraîneur au regard des objectifs fixés. Compte tenu des résultats décevants et de l'irrégularité affichée par l'équipe, la direction de l'Antwerp devra elle aussi se demander si Compper est toujours l'homme de la situation.

L'entraîneur peut mettre en avant la jeunesse de son effectif, mais cet argument ne suffit pas à expliquer tous les points abandonnés en cours de route. Surtout, ce n'est pas la première fois que les Anversois affichent un manque d'intensité et de combativité.

Un dernier match pour convaincre la direction

Compper n'a donc plus qu'une rencontre pour se donner un peu d'air et convaincre grâce à une prestation aboutie. Une victoire contre Lommel pourrait ramener un peu de sérénité, mais le contenu sera tout aussi important que le résultat. L'Antwerp veut avancer et ne peut plus se permettre de répéter les mêmes erreurs.

On peut encore reconnaître à l'entraîneur allemand le mérite de travailler à la construction d'une équipe jeune, mais le temps presse. La trêve internationale arrive à un moment délicat pour lui. Si l'Antwerp déçoit une nouvelle fois, l'évaluation de la direction pourrait prendre une tout autre tournure.

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