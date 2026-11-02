Licencié... malgré une victoire : le carrousel des coachs est bien lancé en Pro League !

Si le licenciement de Frédéric De Meyer à Saint-Trond, plus tôt dans la soirée, n'est pas vraiment sorti de nulle part après une cinquième défaite d'affilée en championnat, on ne s'attendait pas à ce que Lars Friis le suive. Le Cercle de Bruges vient en effet de se séparer du Danois malgré une victoire !

C'est une décision particulièrement paradoxale que vient de prendre la direction du Cercle de Bruges. La semaine passée, alors que les Groen & Zwart n'avaient toujours pas gagné en championnat cette saison, on se disait que le poste de Lars Friis était particulièrement en danger.

Mais ce week-end, le Cercle a enfin gagné, battant l'Antwerp (2-1) et laissant donc la lanterne rouge au seul KV Courtrai. Friis pensait peut-être s'être offert un peu de répit... mais il n'en sera rien. Le Cercle de Bruges vient d'annoncer son licenciement.

Pedro Caixinha remplace Lars Friis

Mieux : son remplaçant est d'ores et déjà annoncé. Il s'agit de Pedro Caixinha, un Portugais de 56 ans qui avait entraîné, de décembre 2025 au mois d'août dernier, le FC Juarez, au Mexique. Caixinha signe jusqu'en fin de saison prochaine, avec une option pour une saison de plus.

Il semblerait qu'après 10 journées, la direction brugeoise ait décidé d'effectuer une évaluation globale de la situation du Cercle, et ait tiré la conclusion que le travail de Lars Friis ne permettrait pas aux Groen & Zwart de se sortir de l'ornière.



Pedro Caixinha a un sacré CV puisqu'en 2015, il remportait le championnat du Mexique avec Santos Laguna. Il a également brièvement coaché les Glasgow Rangers en 2017, Al Shabab (Arabie Saoudite) en 2020-2021 et Santos en 2024-2025.