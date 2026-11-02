Licencié... malgré une victoire : le carrousel des coachs est bien lancé en Pro League !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Licencié... malgré une victoire : le carrousel des coachs est bien lancé en Pro League !
Photo: © photonews
Deviens fan de Cercle de Bruges! 629

Si le licenciement de Frédéric De Meyer à Saint-Trond, plus tôt dans la soirée, n'est pas vraiment sorti de nulle part après une cinquième défaite d'affilée en championnat, on ne s'attendait pas à ce que Lars Friis le suive. Le Cercle de Bruges vient en effet de se séparer du Danois malgré une victoire !

C'est une décision particulièrement paradoxale que vient de prendre la direction du Cercle de Bruges. La semaine passée, alors que les Groen & Zwart n'avaient toujours pas gagné en championnat cette saison, on se disait que le poste de Lars Friis était particulièrement en danger.

Mais ce week-end, le Cercle a enfin gagné, battant l'Antwerp (2-1) et laissant donc la lanterne rouge au seul KV Courtrai. Friis pensait peut-être s'être offert un peu de répit... mais il n'en sera rien. Le Cercle de Bruges vient d'annoncer son licenciement.

Pedro Caixinha remplace Lars Friis 

Mieux : son remplaçant est d'ores et déjà annoncé. Il s'agit de Pedro Caixinha, un Portugais de 56 ans qui avait entraîné, de décembre 2025 au mois d'août dernier, le FC Juarez, au Mexique. Caixinha signe jusqu'en fin de saison prochaine, avec une option pour une saison de plus. 

Il semblerait qu'après 10 journées, la direction brugeoise ait décidé d'effectuer une évaluation globale de la situation du Cercle, et ait tiré la conclusion que le travail de Lars Friis ne permettrait pas aux Groen & Zwart de se sortir de l'ornière.


Pedro Caixinha a un sacré CV puisqu'en 2015, il remportait le championnat du Mexique avec Santos Laguna. Il a également brièvement coaché les Glasgow Rangers en 2017, Al Shabab (Arabie Saoudite) en 2020-2021 et Santos en 2024-2025. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges

Plus de news

"Il leur manque une mentalité de gangsters" : un consultant trouve Genk "trop gentil"

"Il leur manque une mentalité de gangsters" : un consultant trouve Genk "trop gentil"

23:37
Voici la sanction proposée à Dylan Aquino (Union) après son mauvais geste

Voici la sanction proposée à Dylan Aquino (Union) après son mauvais geste

22:40
Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."

Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."

23:00
Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi

Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi

21:40
Grosse inquiétude en Espagne : un joueur victime d’un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital

Grosse inquiétude en Espagne : un joueur victime d’un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital

22:20
Encore une énorme erreur d'arbitrage reconnue par Jonathan Lardot : "Ce n'est jamais penalty"

Encore une énorme erreur d'arbitrage reconnue par Jonathan Lardot : "Ce n'est jamais penalty"

21:10
Un coach belge proche de relever un défi très surprenant

Un coach belge proche de relever un défi très surprenant

20:20
Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction

Le parquet fédéral en a assez : Charleroi risque une très lourde sanction

20:00
Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !

Et finalement, tout va bien : (beaucoup) plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne !

20:43
Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

Bertrand Crasson a retrouvé un nouveau défi : il rebondit tout près de la Belgique

19:30
La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

La défaite de trop : un coach de Pro League prend la porte, c'est officiel

19:00
Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

Christian Burgess déjà indispensable à Gand ? "C'est notre leader"

18:40
Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

Accord trouvé : le KRC Genk tient peut-être sa prochaine pépite

18:00
"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

18:20
"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

17:30
Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ? Analyse

Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ?

17:00
"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

"Il n'y a tout simplement pas eu de match" : Philippe Albert impressionné par Charleroi

16:00
Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

Harry Ondo-Eyi réagit au carton rouge reçu lors du derby liégeois : "Désolé pour ce geste involontaire"

16:30
Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

Le KRC Genk a déboursé 5,5 millions d'euros, mais ce joueur n'y arrive toujours pas

15:00
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

14:53
"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

"C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht

14:40
2
"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

"C'est la première fois" : Diego Moreira revient sur son incroyable prestation contre l'Inter

15:30
Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

14:00
"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

13:50
2
Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Du changement pour Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

14:20
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

13:00
Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

Ivan Leko ne cache pas son enthousiasme : "C'est exceptionnel"

13:30
Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

13:12
1
Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

Didier Lamkel Zé s'offre encore un improbable nouveau défi

12:30
À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

Le Bayern encaisse les coups durs, bien au-delà du cas Kompany : "On aimerait que le monde s'arrête"

12:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

10:20
De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "C'était limite" : un ancien Diable Rouge recadre le CEO d'Anderlecht Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège Union 60 Union 60 a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved