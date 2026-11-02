Gaëtan Englebert est-il en danger au RFC Liège et est-il vraiment responsable du mauvais début de saison ?

Le RFC Liège s'est incliné sur le score de 1-0 face à Seraing vendredi soir. Les Sang et Marine, réduits à dix dès la 20e minute, n'ont pas affiché un visage convaincant. Mais une question se pose désormais : Gaëtan Englebert est-il en danger ?

Quand les choses tournent mal dans un club, c'est très souvent vers l'entraîneur qu'on se tourne. Alors vendredi, après la défaite du RFC Liège, le technicien a essuyé de nombreuses critiques. Mais est-il vraiment responsable du mauvais début de saison du RFC Liège ?

Après neuf matchs de championnat, le club liégeois ne compte que cinq unités. Le bilan est le suivant : une victoire, deux matchs nuls et six défaites.

Il est ainsi clair que la situation est loin d'être parfaite. Avec Gaëtan Englebert, le RFC Liège a terminé à la 4e place de la phase classique la saison dernière. Et cette saison, c'est plus compliqué.

Un effectif fortement remanié

Cela s'explique entre autres par un effectif fortement remanié. Le RFC Liège a perdu cet été des joueurs qui faisaient la différence la saison dernière comme Martin Wasinski, Alexis Lefebvre, Alexis De Sart, Jordan Bustin, Jordi Bellin ou encore Lucca Lucker.

Et malheureusement pour les Liégeois, les nouveaux joueurs peinent à se montrer autant impactants. Harrison Ondo-Eyi, qui a inscrit son premier but lors de la lourde défaite du RFC Liège contre le Beerschot, a été expulsé après 20 minutes de jeu face à Seraing, ce qui n'a pas aidé les Liégeois.





Gaëtan Englebert est-il en danger ?

Des joueurs comme Ousmane Camara, Valentin Guillaume, Adham Refai, Nacim Dendani ou encore Ryan Ogam doivent encore faire leurs preuves. Pour l'instant, il ne semble pas que Gaëtan Englebert soit en danger, mais si la situation continue à empirer, il pourrait clairement l'être.

À Liège, l'effectif semble simplement rempli de moins de qualité que la saison dernière. Et cela pourrait coûter cher aux Liégeois, pour qui descendre en D1 FFA serait une véritable catastrophe.