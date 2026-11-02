Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Malines a confirmé sa bonne forme en signant une belle victoire contre Genk (1-0). Les Kakkers en sont désormais à trois succès consécutifs, après leurs précédentes victoires contre Saint-Trond et Eupen en Coupe. Pourtant, Benito Raman n'a pas cédé à l'euphorie au coup de sifflet final.

Titulaire pour la deuxième rencontre consécutive, l'attaquant a fait preuve d'une grande lucidité au moment de revenir sur la victoire. Il se sent de plus en plus frais, selon ses propres dires, mais a surtout tenu à rappeler que ce succès ne signifiait pas que tous les problèmes avaient soudainement disparu. "Ce n'est pas parce que nous avons gagné que tout est redevenu rose", a-t-il tempéré.

Raman souligne aussi la part de chance nécessaire

Raman ne s'est pas contenté de mettre en avant les points positifs de Malines. Les deux buts refusés à Genk ont également pesé dans la balance à ses yeux. Les Limbourgeois ont en effet vu deux réalisations annulées pour des hors-jeu particulièrement serrés. "Ils ont tout simplement mal joué le coup, donc nous avons eu un peu de chance sur ce point. Il y a quelques semaines, nous n'en avions pas, mais cette fois, elle était de notre côté", a honnêtement reconnu Raman.

Les Malinois n'ont pas toujours été en réussite ces dernières semaines. L'attaquant n'a donc pas cherché à dissimuler le fait que les circonstances avaient cette fois tourné en leur faveur. Il voit dans ces trois victoires consécutives une évolution positive, mais refuse de s'emballer.

Malines n'y est pas encore

"Nous y arrivons petit à petit, mais rien ne garantit que nous pourrons poursuivre sur cette lancée dans les prochaines semaines", a prudemment déclaré Raman. La victoire contre Genk peut toutefois constituer un solide encouragement pour les prochaines échéances. Après une période difficile, les Malinwa semblent avoir retrouvé un peu de confiance.



Selon Raman, cette victoire contre Genk repose avant tout sur une bonne organisation. "Nous avons bien défendu. En dehors de ces deux buts refusés, Genk a peu créé, tandis que nous avons fait notre travail offensivement. Marquer, puis essayer de partir en contre."