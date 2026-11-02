Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Pas d'euphorie pour Benito Raman : "Ce n'est pas parce qu'on gagne que tout est rose"
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1483

Malines a confirmé sa bonne forme en signant une belle victoire contre Genk (1-0). Les Kakkers en sont désormais à trois succès consécutifs, après leurs précédentes victoires contre Saint-Trond et Eupen en Coupe. Pourtant, Benito Raman n'a pas cédé à l'euphorie au coup de sifflet final.

Titulaire pour la deuxième rencontre consécutive, l'attaquant a fait preuve d'une grande lucidité au moment de revenir sur la victoire. Il se sent de plus en plus frais, selon ses propres dires, mais a surtout tenu à rappeler que ce succès ne signifiait pas que tous les problèmes avaient soudainement disparu. "Ce n'est pas parce que nous avons gagné que tout est redevenu rose", a-t-il tempéré.

Raman souligne aussi la part de chance nécessaire

Raman ne s'est pas contenté de mettre en avant les points positifs de Malines. Les deux buts refusés à Genk ont également pesé dans la balance à ses yeux. Les Limbourgeois ont en effet vu deux réalisations annulées pour des hors-jeu particulièrement serrés. "Ils ont tout simplement mal joué le coup, donc nous avons eu un peu de chance sur ce point. Il y a quelques semaines, nous n'en avions pas, mais cette fois, elle était de notre côté", a honnêtement reconnu Raman.

Les Malinois n'ont pas toujours été en réussite ces dernières semaines. L'attaquant n'a donc pas cherché à dissimuler le fait que les circonstances avaient cette fois tourné en leur faveur. Il voit dans ces trois victoires consécutives une évolution positive, mais refuse de s'emballer.

Malines n'y est pas encore

"Nous y arrivons petit à petit, mais rien ne garantit que nous pourrons poursuivre sur cette lancée dans les prochaines semaines", a prudemment déclaré Raman. La victoire contre Genk peut toutefois constituer un solide encouragement pour les prochaines échéances. Après une période difficile, les Malinwa semblent avoir retrouvé un peu de confiance.


Selon Raman, cette victoire contre Genk repose avant tout sur une bonne organisation. "Nous avons bien défendu. En dehors de ces deux buts refusés, Genk a peu créé, tandis que nous avons fait notre travail offensivement. Marquer, puis essayer de partir en contre."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines

Plus de news

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

À Anderlecht, Vitor Bruno reçoit un précieux conseil : "Il doit débuter chaque match"

11:40
Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

Le prochain changement d'entraîneur se profile en Pro League

11:00
Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

Il n'aura pas fallu longtemps : plusieurs clubs veulent s'offrir Massiré Sylla

10:40
Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

11:20
Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

09:40
De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

De retour, Thibaut Courtois franchit un nouveau cap historique : "Je n'aurais jamais imaginé ça"

10:00
Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

Anderlecht en crise ? Un autre grand club est visé : "Tout ça passe comme une lettre à la poste"

09:00
Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

Anderlecht prend une décision forte : quatre joueurs du noyau A renvoyés chez les Futures !

08:40
Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

09:20
De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

De presque oublié à incontournable au Club de Bruges : "Je me concentre sur ce que je peux contrôler"

08:00
Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

Changement d'entraîneur pour l'ex-Diable Rouge Christian Kabasele et l'ancien Rouche Mergim Vojvoda

08:20
Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

Ivan Leko confirme : "Il va nous manquer contre Anderlecht"

07:20
1
Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

Gros coup dur : Kevin De Bruyne blessé, plusieurs semaines d'absence à prévoir !

07:40
La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

La RAAL avait pourtant identifié le problème : "Nous nous sommes entraînés à l'extérieur pour ça"

06:00
Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

Deux cartons, mais aussi deux défaites cuisantes : les résultats des adversaires de nos clubs belges en Europe

07:00
Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

Falsification de la compétition ? La stratégie de Genk qui pourrait avoir décidé du titre en D1B

06:30
📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht

23:20
4
Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL

22:20
1
Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

Le supplément d'âme qui a boosté Charleroi contre la RAAL : "Ça nous a piqués dans notre ego"

22:45
LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL ! Live

LIVE : Sept buts entre Charleroi et la RAAL !

21:05
Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

Un ancien attaquant de l'Union prépare ses retrouvailles européennes face à Anderlecht avec un but

23:00
Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

Sorti dès la mi-temps : le match de Kevin De Bruyne contre la Juventus tourne au cauchemar

22:30
Trois buts en trois matchs...avec un mois de retard : comment l'homme en forme de D1A a été retenu par le FBI

Trois buts en trois matchs...avec un mois de retard : comment l'homme en forme de D1A a été retenu par le FBI

21:40
Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !

Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !

21:10
🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

🎥 Allô Van Bommel ? Un Diable inscrit son deuxième but en trois jours, Trossard retrouve ses sensations

22:00
🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours

🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours

20:56
1
Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

Felice Mazzù ne retrouve pas le sourire : Eupen piégé par Virton à domicile

21:25
Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !

Le leader perd la tête : sans Burgess, Gand battu pour la première fois de la saison en championnat !

20:30
Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"

Roméo Lavia adoubé par une légende de Chelsea : "Un joueur très spécial"

20:45
0-9 ! Un ancien entraîneur d'Anderlecht signe la plus large victoire de sa carrière

0-9 ! Un ancien entraîneur d'Anderlecht signe la plus large victoire de sa carrière

20:00
Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

Une première en D1A : Westerlo arrêté pendant 30 minutes pour un contrôle peu banal sur la route d'Anderlecht

19:00
Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

Le gros coup d'Igor De Camargo : l'un des favoris au titre en D1B surpris à domicile

19:40
Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

Matz Sels voit le cauchemar grandir à Nottingham : la crise atteint un nouveau sommet

19:20
Deux penaltys arrêtés en dix minutes : le braquage du week-end au Stayen

Deux penaltys arrêtés en dix minutes : le braquage du week-end au Stayen

17:57
Nouveau gros coup dur pour Michy Batshuayi

Nouveau gros coup dur pour Michy Batshuayi

18:40
D'abord plombé par un ancien défenseur maison, le SL 16 accroche le RWDM à Sclessin !

D'abord plombé par un ancien défenseur maison, le SL 16 accroche le RWDM à Sclessin !

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tente timidement de défendre le Standard : "Nous méritions mieux" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de 📷 Bruges appréciera : le détail remarqué dans le tifo d'Halloween d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Pas de révolte, pas d'âme : au Standard, le problème est plus profond que le classement Sead08 Sead08 a propos de 🎥 La Louvière n'a pas apprécié : le penalty litigieux qui a mis Charleroi sur du velours Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Les Zèbres ont vu la vie en rose : les notes de Charleroi face à la RAAL Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Laissez Romelu nommer un entraîneur" : Lukaku pour régler les problèmes d'Anderlecht ? Union 60 Union 60 a propos de "J'aurais honte, vraiment" : un club de Pro League fortement critiqué malgré 100 millions d'euros investis Pogi Pogi a propos de Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux Union 60 Union 60 a propos de Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved