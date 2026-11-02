Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Radja Nainggolan risque la prison, il réagit : "Je pense à mes enfants..."
Photo: © photonews
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Radja Nainggolan n'a probablement pas beaucoup la tête au football ces derniers jours, même s'il était sur le terrain avec le Patro Eisden ce week-end. Le public du Beerschot ne l'a d'ailleurs pas loupé. Dans le podcast Ongefilterd, Nainggolan a évoqué cette situation très particulière.

Vendredi dernier, le parquet de Bruxelles a requis deux ans de prison à l'encontre de Radja Nainggolan dans le cadre d'un dossier d'organisation criminelle et de trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud.

S'il n'est pas directement accusé de trafic, Nainggolan doit répondre de "dissimulation de la nature, de l'origine ou de la provenance de gains d'origine criminelle, ou de l'aliénation, du déplacement ou de la détention de gains d'origine criminelle".

Radja Nainggolan reste serein

L'ex-Diable Rouge n'était pas présent à l'audience et a donc lu la nouvelle après son entraînement avec le Patro Eisden. "Ca m'a tout de même fait un choc", reconnaît-il dans le podcast Ongefilterd. "Quand ce genre d'article paraît, on pense à ses enfants, qui vont à l'école, qui lisent tout ça". 

Pour autant, comme ses avocats, Radja Nainggolan est serein. "Je le répète, je n'ai rien fait de mal intentionné", assure le Ninja. "Je vais laisser faire la justice et je suis plutôt serein quant à l'issue du procès. J'espère que la bonne décision sera prise". 


En attendant, Nainggolan a joué son match avec le Patro, malgré les moqueries des supporters du Beerschot. "Je me concentre sur ce que j'ai à faire dans ma vie, pas sur ce qui n'a pas d'importance. Bien sûr, ça me touche, mais j'ai deux avocats en qui j'ai une confiance absolue". 

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