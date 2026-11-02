"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires" : Steven Defour fustige la direction d’Anderlecht

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, a mis une grosse pression sur Vitor Bruno récemment en remettant notamment ses choix tactiques en cause, même s'il a réaffirmé sa confiance. Il a aussi demandé plus de stabilité. Ces propos font beaucoup jaser. Steven Defour s'est exprimé à ce sujet et n'a pas hésité à se montrer très clair.

Selon l'ancien Diable Rouge, le CEO des Mauves n'a pas à critiquer les choix tactiques de son entraîneur : "Il a parlé des choix tactiques et je ne pense pas que ce soit le rôle d’un CEO. Ce n’est pas à lui de dire ça, il y a déjà assez de pression à Anderlecht."

"Si tu n’es pas d’accord, tu le vires"

"En tant que coach, je l’aurais mal vécu, j’aurais été le trouver. Si tu n’es pas d’accord, tu le vires !", a-t-il ajouté au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le Vestiaire.

Pour l'ancien Diable Rouge, les éventuels désaccords doivent se régler en interne et non publiquement, devant les médias. "En dehors, face aux journalistes, on se défend, on est unis. Je ne sais pas quel est son objectif."

Malgré tout, Anderlecht s'est imposé sur le score de 4-1 contre Westerlo dimanche. Un résultat qui permet ainsi aux Mauves de relever la tête après leur lourde défaite à La Gantoise la semaine précédente.

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Jeudi, Anderlecht affronte Salzbourg en Europa League. Un match qui s'annonce loin d'être simple pour les Bruxellois. Le coup d'envoi sera donné à 18h45 au Lotto Park.