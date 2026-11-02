Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Six matchs de suspension et un passé avec les Blauw en Zwart : voici l'arbitre de PSV – Bruges
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Ce mercredi, le Club de Bruges affronte le PSV à 21h00 en Ligue des champions. L'arbitre qui sera au sifflet de cette rencontre est Irfan Peljto.

Il s'agit d'un arbitre bosnien qui a déjà une solide expérience sur la scène européenne. Il a notamment été au sifflet d'un quart de finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid en 2025, une rencontre qui reste l'une des plus prestigieuses de sa carrière. Cette même année, il a également arbitré la finale de la Conference League entre Chelsea et le Real Betis.

Un arbitre qui connaît bien les clubs belges

Il a également déjà été au sifflet de plusieurs matchs de clubs belges. En début de saison, c'est lui qui était au sifflet du partage entre l'Union Saint-Gilloise et Bodø/Glimt (3-3).

La saison dernière, il a porté chance à Bruges puisque les Blauw en Zwart se sont imposés 3-2 contre Salzbourg au 3e tour de qualification de la Ligue des champions. Mais Bruges a également déjà perdu avec Monsieur Irfan Peljto.

En septembre 2024, il avait été au sifflet du match entre le Club de Bruges et Dortmund. Les Blauw en Zwart s'étaient inclinés 0-3 au Jan Breydel. À noter qu'il a également été au sifflet de matchs de l'Antwerp et de Gand.

Une suspension de six matchs en Bosnie


Irfan Peljto avait été suspendu pour six rencontres dans le championnat bosnien après plusieurs erreurs d'arbitrage lors d'un derby entre Zrinjski Mostar et Borac Banja Luka. Une sanction qui ne l'avait cependant pas empêché d'arbitrer la rencontre de Ligue des champions entre Bruges et le Borussia Dortmund quelques jours plus tard.

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