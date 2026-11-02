Steven Defour très critique sur le Standard : "Il n'y a aucun leader"

Le Standard de Liège a été tenu en échec contre Courtrai samedi (1-1). Un résultat décevant des Rouches que Silvio Proto et Steven Defour n'ont pas hésité à critiquer dans l'émission Dans le Vestiaire sur RTL Sports.

Steven Defour pense qu'il y a clairement un problème mental au Standard : "Il y a beaucoup de responsabilité de la part des joueurs. Si tu fais un nul à la maison contre Courtrai, il y a un problème de qualité, de manque de courage, de technique… tu n’as pas de joueur qui emmène cette équipe quand ça va mal. Il n’y a pas de leader avec les pieds, il n’y en a aucun au Standard."

Des joueurs qui ont peur ?

Un constat partagé par Silvio Proto : "Quand tu vois ce qu’ils font sur le terrain, c’est triste. Tu ne vois pas des joueurs qui mouillent le maillot, moi j’ai vu des joueurs qui avaient peur."

"C’est compréhensible que le supporter du Standard soit fâché ! Quand tu vois, c’est moche, les rares occasions, c’est sur un dégagement de Pirard", a-t-il ajouté.

La pression des supporters

Steven Defour pense que les Rouches doivent montrer plus d'envie. Et ce surtout à domicile, où les supporters attendent du spectacle.



"Quand les fans voient que les joueurs mouillent le maillot, ils sont contents. Ils s’en foutent du résultat pour le moment, mais il faut que tu montres quelque chose à domicile aussi ! Ils ne gèrent pas la pression, peut-être qu’ils ont peur que les supporters sifflent."