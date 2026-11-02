Très mauvaises nouvelles pour Christian Burgess : "Tout le groupe est affecté"

La Gantoise a essuyé un sérieux coup dur avant même le coup d'envoi de la rencontre contre Lommel. Christian Burgess s'est blessé samedi, lors du dernier entraînement. Le défenseur s'est soudainement tordu la cheville au cours d'une opposition, sans le moindre contact avec un autre joueur. Selon son entraîneur, Rik De Mil, les premières nouvelles ne sont pas rassurantes.

"C'est arrivé sans contact, et ce sont toujours des blessures embêtantes. J'attends les examens de lundi, mais cela ne s'annonce pas bien", a déclaré De Mil. La gravité exacte de la blessure ne sera donc connue qu'à l'issue d'examens complémentaires. Une absence jusqu'à la trêve hivernale n'est même pas à exclure pour Burgess.

La blessure de Burgess touche tout le groupe

L'absence du Britannique a profondément affecté le vestiaire. Burgess n'est pas seulement un élément important sur le terrain, il fait également partie des leaders du groupe. Le fait que certains de ses coéquipiers n'aient même pas assisté à sa blessure n'a rien changé à l'émotion suscitée par cet incident. Dimanche, Burgess a d'ailleurs lui-même envoyé un message d'encouragement à ses partenaires dans le groupe WhatsApp.

"Cette blessure a eu un impact. Tout le monde était touché", a reconnu De Mil. "Chris est l'un de nos leaders et on remarque alors que le groupe est affecté." L'entraîneur a également pris le temps d'évoquer personnellement la situation avec ses joueurs avant la rencontre.

De Mil estime que son équipe n'a pas été récompensée

De Mil ne souhaitait toutefois pas se servir de cette blessure pour justifier la défaite contre Lommel, la première de Gand en championnat. Il avait justement demandé à ses joueurs de faire preuve de caractère malgré l'absence d'un cadre important. Selon lui, ils ont répondu présent sur ce plan.

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"Malgré son importance pour le groupe, la qualité du collectif doit toujours être supérieure à celle d'un individu. C'est pourquoi je suis déçu pour les garçons", a-t-il expliqué. L'entraîneur estime que son équipe n'a pas été récompensée pour les efforts consentis. "Après ce qui s'était passé, cela aurait pu leur donner un énorme boost. Ce n'est pas dû aux absents."